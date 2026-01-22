Ahmet Ercan 'kudurdu' dedi: Balıkesir'deki deprem fırtınasına o da şaşırdı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde dün saat 18.11’de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin çevre illerde de hissedildiği bildirildi.

AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre depremin detayları şöyle:

Büyüklük: 4.5 (Mw) Merkez: Sındırgı (Balıkesir) Tarih: 21 Ocak 2026 Saat: 18.11 Derinlik: 11.58 km

KANDİLLİ: BÜYÜKLÜK 4.6

AFAD’ın ardından Kandilli Rasathanesi de depreme ilişkin ölçümlerini paylaştı. Kandilli, depremin büyüklüğünü 4.6 olarak açıklarken, derinliğin 5.4 kilometre olduğunu bildirdi.

Sındırgı beşik gibi sallandı:

PEŞ PEŞE ARTÇILAR GELDİ

İlk depremin ardından Sındırgı’da artçı sarsıntılar devam etti. AFAD verilerine göre saat 19.56 ve 19.58’de 3.7 büyüklüğünde iki deprem yaşandı. Saat 21.23’te ise 3.6 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi.

AKŞAM VE GECE SAATLERİNDE SARSINTILAR SÜRDÜ

Deprem fırtınası gece saatlerine kadar devam etti. Saat 23.11’de 4.1, saat 23.28’de ise 4.4 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Gece 02.24’te kaydedilen 4 büyüklüğündeki depremle birlikte bölgede son 8 saat içinde toplam 6 sarsıntı yaşandı.

"DİNMEMESİ ŞAŞIRTICI"

Yaşanan depremlerin ardından sosyal medya hesabından değerlendirme yapan Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan, artçıların seyrine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Sındırgı’da artçı depremcikler kudurdu. Gidiş olağan. Ancak halen dinmemesi şaşırtıyor."