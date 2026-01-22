Ahmet Ercan 'kudurdu' dedi: Balıkesir'deki deprem fırtınasına o da şaşırdı

Ahmet Ercan 'kudurdu' dedi: Balıkesir'deki deprem fırtınasına o da şaşırdı
Yayınlanma:
Dün akşam saatlerinden bu yana deprem fırtınası yaşayan Balıkesir Sındırgı'da en büyüğü 4.5 olan 6 deprem oldu. Depremlerin ardınan açıklama yapan deprem uzmanı Ahmet Övgün Ercan, "Sındırgı’da artçı depremcikler kudurdu. Gidiş olağan. Ancak halen dinmemesi Şaşırtıyor." dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde dün saat 18.11’de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin çevre illerde de hissedildiği bildirildi.

AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre depremin detayları şöyle:

Büyüklük: 4.5 (Mw)

Merkez: Sındırgı (Balıkesir)

Tarih: 21 Ocak 2026

Saat: 18.11

Derinlik: 11.58 km

KANDİLLİ: BÜYÜKLÜK 4.6

AFAD’ın ardından Kandilli Rasathanesi de depreme ilişkin ölçümlerini paylaştı. Kandilli, depremin büyüklüğünü 4.6 olarak açıklarken, derinliğin 5.4 kilometre olduğunu bildirdi.

Son Dakika | Sındırgı beşik gibi sallandı: Saatler içinde peş peşe depremler! Çevre illerden de hissedildiSındırgı beşik gibi sallandı:

PEŞ PEŞE ARTÇILAR GELDİ

İlk depremin ardından Sındırgı’da artçı sarsıntılar devam etti. AFAD verilerine göre saat 19.56 ve 19.58’de 3.7 büyüklüğünde iki deprem yaşandı. Saat 21.23’te ise 3.6 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi.

AKŞAM VE GECE SAATLERİNDE SARSINTILAR SÜRDÜ

Deprem fırtınası gece saatlerine kadar devam etti. Saat 23.11’de 4.1, saat 23.28’de ise 4.4 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Gece 02.24’te kaydedilen 4 büyüklüğündeki depremle birlikte bölgede son 8 saat içinde toplam 6 sarsıntı yaşandı.

"DİNMEMESİ ŞAŞIRTICI"

Yaşanan depremlerin ardından sosyal medya hesabından değerlendirme yapan Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan, artçıların seyrine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Sındırgı’da artçı depremcikler kudurdu. Gidiş olağan. Ancak halen dinmemesi şaşırtıyor."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

2025’in en çok satan otomobili: Uygun fiyat kazandı!
2025’in en çok satan otomobili: Uygun fiyat kazandı!
2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucunu bilmişti: Mansur Yavaş Erdoğan'a fark attı! İşte yeni anket sonuçları...
Bir “gluten”dir gidiyor! Yoksa boşuna mı aç kalıyoruz?
Harikasın Zeynep: Tarih yazan Zeynep Sönmez kimdir?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Bakanlıktan gençlere 250 bin TL nakit desteği! 2 yıl geri ödeme yok
2 yıl geri ödeme yok!
Bakanlıktan 250 bin TL nakit desteği
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
“Asla bırakamam” diyenler! Sigarayı bırakmak artık parmaklarınızın ucunda
Türkiye
İmamoğlu 'Rakip olarak kimi görmek istersiniz?' sorusunu yanıtladı
İmamoğlu 'Rakip olarak kimi görmek istersiniz?' sorusunu yanıtladı
Yerlikaya "artık transit göç rotası değiliz" diyerek paylaştı
Yerlikaya "artık transit göç rotası değiliz" diyerek paylaştı