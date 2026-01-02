AFAD'dan 28 il için kritik 'çığ' uyarısı!

AFAD'dan 28 il için kritik 'çığ' uyarısı!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye’nin büyük bir bölümünü etkisi altına alan yoğun kar yağışının ardından 28 il için çığ uyarısı yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son verilerle hazırlanan risk haritasına göre 28 ilde çığ tehlikesi bulunuyor. AFAD tarafından yapılan açıklamada Karadeniz Bölgesi'nde Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt; İç Anadolu Bölgesi'nde Sivas; Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzincan, Tunceli, Bingöl, Erzurum, Muş, Bitlis, Ardahan, Kars, Ağrı, Van ve Hakkari; Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise Siirt ve Şırnak illeri çığ riski altındaki yerler olarak sıralandı.

KAR KALINLIĞI 20 SANTİMETREYİ AŞTI

AFAD'ın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan bilgilendirmede, kar kalınlığının 20 santimetreyi aştığı bölgelerde riskin "kritik seviyeye" ulaştığına dikkat çekildi. Özellikle güneşin yüzünü göstermesi veya ani sıcaklık değişimleriyle birlikte kar tabakasının ağırlığına dayanamayan eğimli ve dik yamaçlarda kopmalar yaşanabileceği vurgulandı.

Olası can ve mal kayıplarının önüne geçebilmek adına bölgedeki vatandaşlara SMS yoluyla gerekli uyarıların iletildiği belirtildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

