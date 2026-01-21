Adana'da intikam cinayeti! 17 yaşındaki tetikçi yakalandı: "Yapmam gerekiyordu yaptım"

Adana’da restoran sahibi Cengiz Durmaz’ın iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, cinayetin bir hafta önce yaşanan başka bir silahlı yaralama olayının intikamı için işlendiği ortaya çıktı.

Cinayetten bir hafta önce, 23 Kasım’da Mert Can Özşahin’in (25) bir eğlence mekanı çıkışında silahlı saldırıya uğradığı belirlendi. Özşahin’i yaralayan saldırganın kaçmasına, öldürülen restoran sahibi Cengiz Durmaz’ın oğlu Muhammet Enes Durmaz’ın yardım ettiği öne sürüldü. Restoran baskınının, bu yaralama olayına misilleme olarak gerçekleştirildiği tespit edildi.

"YAPMAM GEREKİYORDU, YAPTIM"

Güvenlik güçleri, cinayete karıştığı belirlenen 12 şüphelinin kimliğini tespit ederek operasyon düzenledi. Saldırıda silahı kullandığı belirlenen D.E.A. ile Yusuf Ali Bozdoğanlı’nın, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak üzere Edirne’ye gittikleri saptandı. Edirne’de saklandıkları evde yakalanan 17 yaşındaki D.E.A.’nın sorgusunda, cinayeti soğukkanlılıkla itiraf ederek “Yapmam gerekiyordu, yaptım” dediği öğrenildi.

10 TUTUKLAMA KARARI

Adana’ya getirilerek adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.E.A. ve olayla bağlantısı saptanan 9 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden Uğur C. adli kontrol şartıyla, Mehmet Y. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Olayda hayatını kaybeden Cengiz Durmaz’ın oğlunun ise daha önceki yaralama olayına iştirakten halen tutuklu olduğu bildirildi.