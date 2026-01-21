Adana'da intikam cinayeti! 17 yaşındaki tetikçi yakalandı: "Yapmam gerekiyordu yaptım"

Yayınlanma:
Adana’da restoran işletmecisi Cengiz Durmaz’ın (58) iş yerinde tabancayla öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, cinayetin bir intikam planı olduğu ortaya çıktı. Olayın ardından yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan tetikçi D.E.A. (17) ve beraberindeki 9 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adana’da restoran sahibi Cengiz Durmaz’ın iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, cinayetin bir hafta önce yaşanan başka bir silahlı yaralama olayının intikamı için işlendiği ortaya çıktı.

Cinayetten bir hafta önce, 23 Kasım’da Mert Can Özşahin’in (25) bir eğlence mekanı çıkışında silahlı saldırıya uğradığı belirlendi. Özşahin’i yaralayan saldırganın kaçmasına, öldürülen restoran sahibi Cengiz Durmaz’ın oğlu Muhammet Enes Durmaz’ın yardım ettiği öne sürüldü. Restoran baskınının, bu yaralama olayına misilleme olarak gerçekleştirildiği tespit edildi.

adana-1.jpg

"YAPMAM GEREKİYORDU, YAPTIM"

Güvenlik güçleri, cinayete karıştığı belirlenen 12 şüphelinin kimliğini tespit ederek operasyon düzenledi. Saldırıda silahı kullandığı belirlenen D.E.A. ile Yusuf Ali Bozdoğanlı’nın, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak üzere Edirne’ye gittikleri saptandı. Edirne’de saklandıkları evde yakalanan 17 yaşındaki D.E.A.’nın sorgusunda, cinayeti soğukkanlılıkla itiraf ederek “Yapmam gerekiyordu, yaptım” dediği öğrenildi.

Beyoğlu'nun arka sokağında İngiliz profesörün şüpheli ölümü! Şırınga ile bulunduBeyoğlu'nun arka sokağında İngiliz profesörün şüpheli ölümü! Şırınga ile bulundu

10 TUTUKLAMA KARARI

Adana’ya getirilerek adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.E.A. ve olayla bağlantısı saptanan 9 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden Uğur C. adli kontrol şartıyla, Mehmet Y. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Olayda hayatını kaybeden Cengiz Durmaz’ın oğlunun ise daha önceki yaralama olayına iştirakten halen tutuklu olduğu bildirildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Bir “gluten”dir gidiyor! Yoksa boşuna mı aç kalıyoruz?
Harikasın Zeynep: Tarih yazan Zeynep Sönmez kimdir?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Bakanlıktan gençlere 250 bin TL nakit desteği! 2 yıl geri ödeme yok
2 yıl geri ödeme yok!
Bakanlıktan 250 bin TL nakit desteği
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
“Asla bırakamam” diyenler! Sigarayı bırakmak artık parmaklarınızın ucunda
"Marmara'nın altındaki ateş" diyerek anlattı: Uzman isimden büyük İstanbul depremi açıklaması
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Türkiye
Erdoğan Murat Yetkin'i görünce şaşırdı! "Bu piyasalarda var mıydı"
Erdoğan Murat Yetkin'i görünce şaşırdı! "Bu piyasalarda var mıydı"
Şırnak'ta heyelan! 3 ev kullanılamaz hale geldi
Şırnak'ta heyelan! 3 ev kullanılamaz hale geldi
Yargı bağımsızlığına içeriden uyarı! Savcılar bile kaygılı
Yargı bağımsızlığına içeriden uyarı! Savcılar bile kaygılı