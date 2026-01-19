Abdulkadir Selvi Tuncer Bakırhan'ı 'süreç karşıtı' diyerek hedef aldı

Sürecin en hassas olduğu noktaların başlarında gelen Suriye'deki gelişmelerde dün tablo tamane değişti. Halep'te Şam hükümetinin SDG'ye yönelik operasyonlarının ardından çatışmaların giderek büyümesinin sonucu olarak dün Fırat'ın doğusunda operasyonlar yapıldı.

Şam Yönetimi Rakka’yı SDG’den aldı

Suriye'nin en büyük petrol kaynaklarına ev sahipliği yapan Rakka ve Tabka'nın SDG'nin elinden saatler içerisinde alınmasının ardından ülkede tablo bir günde değişti. Öcalan ile görüşen DEM Parti tarafından yapılan açıklamada da Öcalan'ın Suriye'deki gelişmeleri endişe ile takip ettiği ve görüşmenin ana konusunun Suriye olduğu ifade edilmişti.

Öcalan ile görüşen DEM heyetinden açıklama

Çatışmalar dün Şam yönetimi ile SDG'ni ateşkes anlaşması ile sona erdi. Dün Suriye'nin geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Fırat Nehri'nin doğusuna taşan çatışmalarla ilgili ateşkes ilan edildiğini duyurdu. Şara, "Mazlum Abdi ile planlanmış bir toplantımız vardı ancak hava koşulları nedeniyle yarına ertelendi. SDG ile ilgili tüm sorunlar giderilecektir" dedi.

Suriye'de ateşkes ilan edildi! Şara: SDG ile ilgili tüm sorunlar giderilecek

"ÖCALAN DAHA NE DESİN?"

İktidar medyasının önde gelen yazarlarından Abdulkadir Selvi bugünkü köşe yazısında Suriye'deki gelişmeler hakkında yorum yaptı. Selvi, Öcalan'ın 29 Aralık tarihinde SDG Lideri Abdi'ye gönderdiği mektubu anımsatıp, "“10 Mart Mutabakatı’nın uygulanması süreci rahatlatacak ve hızlandıracak” demişti. Öcalan daha ne desin?" ifadelerini kullandı.

ÖCALAN'IN DARBE MEKANİĞİ SÖZLERİ

Meclis'teki heyetin Öcalan'ı ziyaret etmesinin ardından DEM Partinin Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Öcalan'ın süreç başarılı olmazsa darbe mekaniği devreye girer dediğini açıklamıştı. Selvi bu sözlerden dolayı endişelendiğini ancak dikkatini Kandil'e ve DEM Parti'ye yönelttiğini söyledi.

" 141 GÜNDE KANDİLDE NE YAŞANDI?"

PKK'lı Bese Hozat'ın 'Af istemiyoruz' sözlerini kullanmasının ardından Kandil'de bir şeyler yaşandığını kaydeden Selvi, Kandil'in Öcalan karşıtı bir çizgiye savrulduğunu, Kandil'de darbe mekaniğinin işlediğini söyledi. Buna örnek olarak da Halep'te Kandil'in 'kalın ve savaşın' talimatını gösterdi.

TUNCER BAKIRHAN VE KOÇYİĞİT'İ HEDEF ALDI

Selvi yazısının son kısmında ise Öcalan'ın çağrısında SDG'nin olmadığını ifade eden Bakırhan ve Koçyiğit'i hedef aldı. Selvi, iki ismin de Kandil'deki süreç karşıtlarının siyasi uzantısını olduğunu iddia etti.

Selvi'nin yazısındaki 'DEM PARTİ'YE DİKKAT' ara başlığı altında Tuncer Bakırhan ve Gülistan Koçyiğit Kılıç'ı hedef aldığı sözler şu şekilde:

DEM PARTİ’YE DİKKAT Meclis heyeti içinde İmralı’ya giden DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit Kılıç’ın “Öcalan’ın YPG’nin kendisini lağvetmesi yönünde bir açıklaması olmadı” çıkışı, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın “Öcalan’ın çağrısında SDG yoktu” açıklaması da bunu gösteriyordu. Bu iki isim Kandil’deki süreç karşıtlarının siyasi uzantısını oluşturuyor. Öcalan’ın da işaret ettiği gibi Kandil’de darbe mekaniği işledi ama ne oldu? Bu kez Terörsüz Türkiye sürecini bitiremediler. Tam aksine SDG-YPG’nin Suriye’de üst üste bozguna uğramasına neden oldu. Daha bunlar iyi günleri...

GÜVENLİK KAYNAKLARI: KANDİL SABOTE ETMEK İÇİN UĞRAŞIYOR! OPERASYON GENİŞLER

Selvi, Kandil'de sürece karşı şahin kanat olduğunu öne sürerken Türkiye gazetesinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre: Kandil'deki şahin kanat bazı ülkelerin telkinleri ile SDG'ye çatışma yoluna gitmesini dayattı ancak SDG 10 Mart'a göre daha zayıf.

Kaynaklar SDG'nin ateşkese uymaması halinde operasyonların Fırat'ın doğusuna uzanacağını belirtti: