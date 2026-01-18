Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Basın Bürosu, dün DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'un terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adasına gittiğini duyurmuştu.

DEM Parti'den Öcalan'a 'Suriye' ziyareti

ÖCALAN: SURİYE'DEKİ GELİŞMELER SÜRECİ BALTALAMA GİRİŞİMİ

DEM Parti İmralı Heyeti dünkü ziyaretin ardından bugün bir yazılı açıklama yaptı. Görüşmenin iki buçuk saat kadar sürdüğü, Öcalan'ın sürece bağlı olduğunu ve gerekli adımların atılarak sürecin ilerletilmesi gerektiğini ifade ettiği belirtildi.

ANA GÜNDEM: SURİYE

Açıklamada dünkü görüşmenin ana gündeminin Suriye'deki gelişmeler olduğu ve Öcalan'ın da çatışmalar nedeni ile endişeli olduğu ifade edildi:

"SÜRECİ BALTALAMA GİRİŞİMİ"

Öcalan'ın Suriye'deki gelişme ve çatışma ortamının süreci baltalama girişimi olarak gördüğü, sorunların diyalog yolu ile çözülmesi gerektiğinin Öcalan tarafından ifade edildiği vurgulandı.

DEM Parti'nin Öcalan ile yaptıkları görüşmenin ardından yaptığı yazılı açıklama şu şekilde: