Son dakika | Öcalan ile görüşen DEM heyetinden açıklama
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Basın Bürosu, dün DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'un terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adasına gittiğini duyurmuştu.
DEM Parti'den Öcalan'a 'Suriye' ziyareti
ÖCALAN: SURİYE'DEKİ GELİŞMELER SÜRECİ BALTALAMA GİRİŞİMİ
DEM Parti İmralı Heyeti dünkü ziyaretin ardından bugün bir yazılı açıklama yaptı. Görüşmenin iki buçuk saat kadar sürdüğü, Öcalan'ın sürece bağlı olduğunu ve gerekli adımların atılarak sürecin ilerletilmesi gerektiğini ifade ettiği belirtildi.
ANA GÜNDEM: SURİYE
Açıklamada dünkü görüşmenin ana gündeminin Suriye'deki gelişmeler olduğu ve Öcalan'ın da çatışmalar nedeni ile endişeli olduğu ifade edildi:
"SÜRECİ BALTALAMA GİRİŞİMİ"
Öcalan'ın Suriye'deki gelişme ve çatışma ortamının süreci baltalama girişimi olarak gördüğü, sorunların diyalog yolu ile çözülmesi gerektiğinin Öcalan tarafından ifade edildiği vurgulandı.
DEM Parti'nin Öcalan ile yaptıkları görüşmenin ardından yaptığı yazılı açıklama şu şekilde:
17 Ocak 2026 tarihinde İmralı’da Sayın Abdullah Öcalan ile yaklaşık iki buçuk saat süren bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede Sayın Öcalan, Barış ve Demokratik Toplum Sürecine bağlı olduğunu ve 27 Şubat perspektifinin geçerliliğini koruduğunu ifade etti. Bu çerçevede gerekli adımların atılarak, sürecin ilerletilmesinin önemine bir kez daha vurgu yaptı.
Görüşmenin ana gündemi ise Suriye’de yaşanan gelişmelerdi. Çatışmalar ve artan gerilim nedeniyle son derece endişeli olduğunu belirten Sayın Öcalan, bu durumu Barış ve Demokratik Toplum Sürecini baltalama girişimi olarak değerlendirdi. Suriye’deki tüm sorunların ancak diyalog, müzakere ve ortak akılla çözülebileceğini ve çözülmesi gerektiğini ısrarla vurguladı.
Kendisinin de bu sorunun konuşularak çatışma zemininden çıkarılması için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğunu söyledi. Bu konuda tüm aktörlerin ve tarafların üzerlerine düşen pozitif rolü oynamalarına ve özenle sorumlu davranmalarına dair çağrısını yineledi.
Saygılarımızla,
DEM Parti İmralı Heyeti
18 Ocak 2026