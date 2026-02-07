9 yaşındaki Berivan'ın derede kaybolduğu anlar ortaya çıktı! Babadan yürekleri parçalayan sözler

Yayınlanma:
İzmir Torbalı'da 9 yaşındaki Berivan Bozan’ın dereye kapıldığı anların cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Baba Hamed Bozan, “Kızım benden küpe istemişti. Ben de bir hafta önce ona küpe almıştım. Sadece bir hafta takabildi. Bana her gün kahve yapardı. Bundan sonra kahve bana zehir olsun. Artık içmeyeceğim" dedi.

İzmir’in Torbalı ilçesi Çaybaşı Mahallesi’ndeki Fetrek Deresi’nde 9 yaşındaki Berivan Bozan, dün saat 17.30 sıralarında suya girdi. Akıntıya kapılan çocuk kısa sürede gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Arama çalışmalarında Bozan’ın cansız bedeni, suya kapıldığı noktadan yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bulundu. Cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

izmirde-derede-akintiya-kapilip-olen-be-1155393-343121.jpg

O ANLAR CEP TELEFONUNDA! ÇAMUR BİR ANDA ÇEKTİ

Berivan’ın suya kapıldığı anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, Bozan’ın diğer çocuklarla birlikte suya girdiği, ardından yalnız başına derenin ortasına ilerlediği ve çamura saplanarak akıntıya kapıldığı görülüyor.

izmirde-dereye-dusen-cocuk-icin-arama-c-1154813-342922.jpg

ACI BABANIN SÖZLERİ YÜREK PARÇALADI

Kızının cenazesini almak için Adli Tıp Kurumu’na gelen baba Hamed Bozan gözyaşlarına hâkim olamadı.

izmirde-derede-akintiya-kapilip-olen-be-1155398-343121.jpg

Baba Bozan şu ifadeleri kullandı:

İki kız kardeş sel sularında boğulurken kaçtılar! Sürücü 'aranmam var" deyip ölüme terk etmişİki kız kardeş sel sularında boğulurken kaçtılar! Sürücü 'aranmam var" deyip ölüme terk etmiş

“Belediyenin oraya bir tel çekmesi lazımdı. Bugün benim kızım gitti, canım yandı. Başkalarının canı yanmasın. Biz oraya girmemeyi biliriz ama çocuk bilmez. Çocuk oyun oynamayı bilir. Oraya acil bir şekilde çare bulsunlar. Her kış orada aynı görüntüler oluyor. Allah kimseye böyle acı göstermesin.”

izmirde-derede-akintiya-kapilip-olen-be-1155395-343121.jpg

Kızına kısa süre önce aldığı küpeleri gösteren baba Bozan, sözlerine şöyle devam etti:

“Kızım benden küpe istemişti. Ben de bir hafta önce ona küpe almıştım. Sadece bir hafta takabildi. Kısmetimiz böyleymiş. Allah verdi, Allah aldı. Orada bir tel olsaydı, bunlar olmazdı. Bana her gün kahve yapardı. Bundan sonra kahve bana zehir olsun. Artık içmeyeceğim.”

Berivan Bozan’ın, 16 yıl önce Suriye’den Türkiye’ye göç eden ailenin dört çocuğundan en büyüğü ve 2. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Böbrek yetmezliğine neden oluyor: Sinsi sinsi ilerliyor
Böbrek yetmezliğine neden oluyor
Sinsi sinsi ilerliyor
“Tesla’yı yeneceğiz” dediler otoparkta çürüttüler
“Tesla’yı yeneceğiz” dediler otoparkta çürüttüler
Selin can aldığı İzmir için kritik uyarı! Meteoroloji saat verdi
Koca başkentte ne otomobil çalıştı ne motosiklet: Hepsi kontak kapattı
Hepsi kontak kapattı
Koca başkentte ne otomobil çalıştı ne motosiklet
Emlak vergileri 3 kat arttı: Tapuda işlemler kilitlendi
Emlak vergileri 3 kat arttı
Tapuda işlemler kilitlendi
Kışlık çorap muhabbeti: Emekliliğin tadı sıcacık ayaklarla çıkar
Ruslar ve Almanlar Antalya'ya akın etti
Ruslar ve Almanlar Antalya'ya akın etti
İstanbul'dan 9 saatte deprem bölgesine giden TIR şoförü konuştu: Kadranı peçeteyle kapattım
Dünyanın dev bankası gümüş beklentisini açıkladı
Dünyanın dev bankası gümüş beklentisini açıkladı
Herkes altına kitlendi, ne yapsa tutunamadı
Herkes altına kitlendi
Ne yapsa tutunamadı
Türkiye
Bakanlık duyurdu: 485 nokta daha madencilik faaliyetleri için ihaleye çıktı!
Bakanlık duyurdu: 485 nokta daha madencilik faaliyetleri için ihaleye çıktı!
50 bin kişinin yaşadığı Antalya’nın ilçesine nüfusun 90 katı turist akın etti
50 bin kişinin yaşadığı Antalya’nın ilçesine nüfusun 90 katı turist akın etti
80 kişiye mezar olmuştu: AKP’li müteahhit İşitmen ve oğlu hakkında kırmızı bülten kararı
80 kişiye mezar olmuştu: AKP’li müteahhit İşitmen ve oğlu hakkında kırmızı bülten kararı