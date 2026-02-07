9 yaşındaki Berivan'ın derede kaybolduğu anlar ortaya çıktı! Babadan yürekleri parçalayan sözler

İzmir’in Torbalı ilçesi Çaybaşı Mahallesi’ndeki Fetrek Deresi’nde 9 yaşındaki Berivan Bozan, dün saat 17.30 sıralarında suya girdi. Akıntıya kapılan çocuk kısa sürede gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Arama çalışmalarında Bozan’ın cansız bedeni, suya kapıldığı noktadan yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bulundu. Cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

O ANLAR CEP TELEFONUNDA! ÇAMUR BİR ANDA ÇEKTİ

Berivan’ın suya kapıldığı anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, Bozan’ın diğer çocuklarla birlikte suya girdiği, ardından yalnız başına derenin ortasına ilerlediği ve çamura saplanarak akıntıya kapıldığı görülüyor.

ACI BABANIN SÖZLERİ YÜREK PARÇALADI

Kızının cenazesini almak için Adli Tıp Kurumu’na gelen baba Hamed Bozan gözyaşlarına hâkim olamadı.

Baba Bozan şu ifadeleri kullandı:

“Belediyenin oraya bir tel çekmesi lazımdı. Bugün benim kızım gitti, canım yandı. Başkalarının canı yanmasın. Biz oraya girmemeyi biliriz ama çocuk bilmez. Çocuk oyun oynamayı bilir. Oraya acil bir şekilde çare bulsunlar. Her kış orada aynı görüntüler oluyor. Allah kimseye böyle acı göstermesin.”

Kızına kısa süre önce aldığı küpeleri gösteren baba Bozan, sözlerine şöyle devam etti:

“Kızım benden küpe istemişti. Ben de bir hafta önce ona küpe almıştım. Sadece bir hafta takabildi. Kısmetimiz böyleymiş. Allah verdi, Allah aldı. Orada bir tel olsaydı, bunlar olmazdı. Bana her gün kahve yapardı. Bundan sonra kahve bana zehir olsun. Artık içmeyeceğim.”

Berivan Bozan’ın, 16 yıl önce Suriye’den Türkiye’ye göç eden ailenin dört çocuğundan en büyüğü ve 2. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.