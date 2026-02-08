7 metrelik kar duvarı aşıldı! 2 ay sonra açıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 40 kilometre mesafede bulunan Armutdüzü köyüne bağlı Aktoprak mezrasının yolu, 2 ay önce etkili olan yoğun kar yağışının ardından meydana gelen çığ nedeniyle ulaşıma kapandı.

Köy ile mezra arasındaki 2 kilometrelik güzergahta çığ tehlikesi bulunduğu için ekipler müdahale edemedi.

Yamaçtaki çığların tamamen düşmesinin ardından İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri bölgede çalışma başlattı. Yaklaşık 5 saat süren çalışmalar sonucunda yol yeniden ulaşıma açılırken, ekipler yer yer 7 metreyi bulan kar yığınları arasında ilerlemekte güçlük yaşadı.

"RİSK OLDUĞU İÇİN EKİPLER GİREMİYORDU"

Armutdüzü Köyü Muhtarı Rıdvan Altıntaş, 2 aydır kapalı olan yolu açan ekiplere teşekkür ederek, "Mezra yolumuza çığ düşmüştü. Risk olduğu için ekipler giremiyordu. Mezrada kalan 4 öğrencimizi, bu süre zarfında aileleri yaklaşık 1 kilometre boyunca refakat ederek köydeki okula getirip götürüyordu" dedi.

"ÇOCUKLARIMIZI OKULA YÜRÜYEREK GÖTÜRÜYORUZ"

Mezrada yaşayan İbrahim Temel ise "Her yıl çığ nedeniyle yollarımız uzun süre kapalı kalıyor. Çocuklarımızı okula yürüyerek götürüyoruz. Kurt korkusu nedeniyle aileler olarak sabah-akşam onlara eşlik ediyoruz. Yolun açılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

DHA