7 metrelik kar duvarı aşıldı! 2 ay sonra açıldı

Yayınlanma:
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapanan Aktoprak mezra yolu, 7 metreyi aşan kar kütleleri arasında yürütülen çalışmalar sonunda 2 ay sonra yeniden ulaşıma açıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 40 kilometre mesafede bulunan Armutdüzü köyüne bağlı Aktoprak mezrasının yolu, 2 ay önce etkili olan yoğun kar yağışının ardından meydana gelen çığ nedeniyle ulaşıma kapandı.

7-metrelik-kar-duvari-asildi-2-ay-sonra-acildi-3.jpg

Köy ile mezra arasındaki 2 kilometrelik güzergahta çığ tehlikesi bulunduğu için ekipler müdahale edemedi.

Yamaçtaki çığların tamamen düşmesinin ardından İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri bölgede çalışma başlattı. Yaklaşık 5 saat süren çalışmalar sonucunda yol yeniden ulaşıma açılırken, ekipler yer yer 7 metreyi bulan kar yığınları arasında ilerlemekte güçlük yaşadı.

7-metrelik-kar-duvari-asildi-2-ay-sonra-acildi-4.jpg

Meteoroloji 'Kar geliyor' diyerek uyardı! 12 ilde sarı kodlu alarm verdiMeteoroloji 'Kar geliyor' diyerek uyardı!

"RİSK OLDUĞU İÇİN EKİPLER GİREMİYORDU"

Armutdüzü Köyü Muhtarı Rıdvan Altıntaş, 2 aydır kapalı olan yolu açan ekiplere teşekkür ederek, "Mezra yolumuza çığ düşmüştü. Risk olduğu için ekipler giremiyordu. Mezrada kalan 4 öğrencimizi, bu süre zarfında aileleri yaklaşık 1 kilometre boyunca refakat ederek köydeki okula getirip götürüyordu" dedi.

7-metrelik-kar-duvari-asildi-2-ay-sonra-acildi-5.jpg

Selin can aldığı İzmir için kritik uyarı! Meteoroloji saat verdiSelin can aldığı İzmir için kritik uyarı!

"ÇOCUKLARIMIZI OKULA YÜRÜYEREK GÖTÜRÜYORUZ"

Mezrada yaşayan İbrahim Temel ise "Her yıl çığ nedeniyle yollarımız uzun süre kapalı kalıyor. Çocuklarımızı okula yürüyerek götürüyoruz. Kurt korkusu nedeniyle aileler olarak sabah-akşam onlara eşlik ediyoruz. Yolun açılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

DHA

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul barajlarında yükseliş var ama tablo hala kritik
İstanbul barajlarında yükseliş var ama tablo hala kritik
Pazarın üçte biri onların: Orta sınıf SUV araçlarda en ucuz 10 model
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Ruslar bu minibüsü üretmeyi planlıyor
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Çikolata devi iflas yolunda: 44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
Çikolata devi iflas yolunda
TFF bahis oynayan ismi Galatasaray maçına atadı
Saran dev imzayı attı: Resmen açıklandı
Resmen açıklandı
Saran dev imzayı attı
Böbrek yetmezliğine neden oluyor: Sinsi sinsi ilerliyor
Böbrek yetmezliğine neden oluyor
Sinsi sinsi ilerliyor
Yüzlerce hesaba yanlışlıkla 44 milyar dolar gitti
Yüzlerce hesaba yanlışlıkla 44 milyar dolar gitti
Kalyon ve Cengiz Suriye yolunda! 7 milyarlık projeyi Bakan Bayraktar duyurdu
“Tesla’yı yeneceğiz” dediler otoparkta çürüttüler
“Tesla’yı yeneceğiz” dediler otoparkta çürüttüler
Türkiye
Polis memurunu döverek katletmişlerdi! Vahşetin görüntüleri ortaya çıktı
Polis memurunu döverek katletmişlerdi! Vahşetin görüntüleri ortaya çıktı
Oyun oynarken gelen ölüm! 4 yaşındaki çocuk kurtarılamadı!
Oyun oynarken gelen ölüm! 4 yaşındaki çocuk kurtarılamadı!
Sadece 2 kişinin yaşadığı köyde muhtar öldü: Eşi de terk ediyor!
Sadece 2 kişinin yaşadığı köyde muhtar öldü: Eşi de terk ediyor!