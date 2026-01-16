6 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 226 milyon TL tespit edildi

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, internet üzerinden dolandırıcılık yapan bir siber suç örgütüne yönelik geniş kapsamlı bir operasyon düzenlendi. Yaklaşık bir yıllık takibin ardından Aydın, İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Diyarbakır ve Mersin'de eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.

OPERASYON 6 İLDE EŞ ZAMANLI YAPILDI

Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda toplam 19 şüpheli yakalandı, bir şüphelinin ise yurt dışına kaçtığı belirlendi. Örgüt üyelerinin, sahte internet siteleri ve sosyal medya üzerinden kurbanlarla iletişime geçip onları 'jigolo' veya 'kolay kazanç' vaatleriyle kandırdığı tespit edildi.

226 MİLYON TL'LİK ŞÜPHELİ HESAP HAREKETİ

Ele geçirilen kişisel verileri tehdit ve şantaj amacıyla kullandıkları anlaşılan örgütle ilgili yapılan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemesinde, hesaplarında toplam 226 milyon 455 bin liralık şüpheli para trafiği olduğu saptandı.

Son dakika! MİT'ten siber casusluk operasyonu! 4 kişi tutuklandı

Siber Güvenlik Başkanlığı'na yeni görev

14 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 19 şüpheli, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme' ve 'tehdit' suçlamalarıyla mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, 14 şüpheliyi tutuklarken, 5 kişiyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Kaçak şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı.