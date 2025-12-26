Son dakika! MİT'ten siber casusluk operasyonu! 4 kişi tutuklandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinasyonunda, Siber Güvenlik Başkanlığı (SGB), Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) katılımıyla siber casusluk faaliyetlerine yönelik bir operasyon gerçekleştirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yurttaşların kişisel verilerini hedef alarak kamu kurumlarına ait verilere yetkisiz erişim sağlamaya çalıştığı değerlendirilen bir yapılanmaya yönelik çalışma yapıldı.

55 ilde siber suç operasyonu: 301 kişi yakalandı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul ve Karabük’te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, şüpheli olduğu belirtilen 4 kişi gözaltına alındı.

KİŞİSEL VERİLERE YETKİSİZ ERİŞİM TESPİTİ

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, yapılan incelemelerde kişisel verilere yetkisiz erişim sağlandığı ve bu verilerin sistematik biçimde aktarıldığı belirlendi. Söz konusu faaliyetlerin, terör örgütleri ve organize suç yapıları tarafından kullanılmaya elverişli nitelikte olduğu yönünde değerlendirmeler yapıldı. Yeni bulgular doğrultusunda soruşturmanın kapsamının genişletildiği bildirildi.

Operasyonlarda ele geçirilen veri depolama aygıtları ve teknik cihazlar adli bilişim incelemesine alındı. Şifreli içeriklerin çözümlenmesiyle elde edilen dijital materyallerin, soruşturma kapsamında delil olarak değerlendirildiği belirtildi.

FİNANSAL HAREKETLİLİK MERCEK ALTINA ALINDI

MASAK tarafından yapılan incelemelerde, yasa dışı gelirlerin kripto varlık transferleri üzerinden parçalara ayrıldığı, ödemelerin yurtdışı merkezli platformlara yönlendirildiği ve çok aşamalı transfer yöntemleriyle gizlendiği tespit edildi. Söz konusu finansal hareketliliğin kayıt altına alındığı ifade edildi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüphelinin, 7545 sayılı Siber Güvenlik Kanunu çerçevesinde tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi. Ayrıca, yasa dışı yollarla elde edilen verilerin barındırıldığı ve kamuoyuna açık erişim sağladığı tespit edilen 8 internet sitesinin ele geçirilerek erişime kapatıldığı açıklandı.