500 milyon liralık vurgun yapıp kayıplara karıştı! Toprak Mahsulleri Ofisi deposunu soyup soğana çevirdi

Konya'nın Yunak ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) yıllık 40 milyon TL kira bedeliyle kiraladığı lisanslı depoda büyük bir yolsuzluk ortaya çıktı. Depo sahibi Erkan T.'nin, TMO’ya ait yaklaşık 40 ton hububatı gizlice sattığı ve bu satıştan 500 milyon TL gelir elde ettiği tespit edildi.

Denetimde fark edildi

Ticaret İl Müdürlüğü’nün denetiminde, TMO’nun kayıtlarındaki hububat miktarı ile depodaki gerçek miktar arasında ciddi fark olduğu belirlendi. Erkan T.'ye ulaşılamaması üzerine durum polis ekiplerine bildirildi.

ROMANYA'YA KAÇTI İDDİASI

Konya Emniyeti’ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerinin başlattığı çalışmada, Erkan T.’nin ürünleri sattıktan sonra yüksek miktarlarda kredi çekerek Romanya’ya kaçtığı öne sürüldü. Hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

DOKUZ KİŞİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında depoda görevli 9 çalışan gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında sorumlu müdür ve muhasebeci de bulunuyor. Emniyetteki işlemleri sürüyor.