5 katlı binada can pazarı: 8'i çocuk 12 kişi mahsur kaldı

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesi Orhangazi Mahallesi İlker Sokak'ta, saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre sokak üzerindeki 5 katlı binanın üçüncü katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

BİNADA KALANLAR SOLUĞU ÇATIDA ALDI

Dumanlar kısa sürede daireyi daha sonra tüm binayı kaplarken, binada kalan ralarında çocukların da bulunduğu 12 kişi, aşağı inemedikleri için çatıya çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri sokağa şerit çekerek çevrede önlem aldı. İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

1 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Merdiven aracıyla çatıya ulaşan itfaiye ekipleri çatıda mahsur kalan 8'i çocuk 12 kişiyi aşağıya indirerek sağlık ekiplerine teslim etti.

Dumandan etkilenen vatandaşlara ilk müdahaleyi sağlık ekipleri olay yerinde yaptı. Baygın olan bir vatandaş ise ambulanstaki tedavisinin ardından hastaneye kaldırıldı. Vatandaşın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"ÇOCUKLAR KALDI. İTFAİYE ÇAĞIRIN"

Çatıda mahsur kalan vatandaşları cep telefonuyla kaydeden bir kişinin ağlayarak "Çocuklar kaldı. İtfaiye çağırın, İnşallah kurtulurlar" dediği duyuldu.

Polis ekipleri yangının çıkış nedenini öğrenmek için inceleme başlattı.