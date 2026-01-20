İzmit'de korkutan yangın: 1'i çocuk 5 kişi dumandan etkilendi
Kocaeli İzmit'te 4 katlı apartmanda çıkan yangında 1'i çocuk 5 kişi dumandan etkilendi.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 4 katlı apartmanda çıkan yangında 1'i çocuk 5 kişi dumandan etkilendi. Çevredekileri paniğe sürükleyen yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.
KOCAELİ'DE KORKUTAN EV YANGINI
Yenişehir Mahelleis Özden Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 122 Acil ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince, yangında dumandan etkilenen 1’i çocuk 5 kişi, ambulansta ayakta tedavi edildi.
EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ
Yangın, diğer dairelere sıçramadan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak:DHA