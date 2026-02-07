Bakanlık duyurdu: 485 nokta daha madencilik faaliyetleri için ihaleye çıktı!

Yayınlanma:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Maden Kanunu kapsamında 485 maden sahasını ihaleye açma kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Türkiye’de ormanların yüzde 58’i, tarım alanlarının yüzde 60’ı, 15 ilin ise yüzde 62’si maden ruhsatı olduğu belirtildi.

AKP iktidarı, özelleştirme ve rant odaklı politikalarını maden sahalarında da sürdürüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden Kanunu kapsamında toplam 485 maden sahasının ihaleye çıkarılacağını duyurdu.

Resmi Gazete’de yer alan karara göre ihale süreci resmen başlatıldı. Maden sahalarına ilişkin teknik veriler, ihale takvimi ve başvuru koşulları Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından yayımlanacak. Söz konusu bilgiler en az 15 gün süreyle kamuoyunun erişimine açık olacak.

Hatay'da Limak'ın madeni için ağaç katliamına nihai onayHatay'da Limak'ın madeni için ağaç katliamına nihai onay

Cengiz'in Sinop'taki maden projesine onay çıktı: 224 bin ağaç kesilecek!Cengiz'in Sinop'taki maden projesine onay çıktı: 224 bin ağaç kesilecek!

15 İLİN YÜZDE 62’Sİ RUHSATLI ALAN

Türkiye genelinde maden ruhsatlarının yaygınlığı dikkat çekici boyutlara ulaşmış durumda. TEMA Vakfı’nın 2021 tarihli raporuna göre, 15 ilin yüzölçümünün ortalama yüzde 62’si maden ruhsatlarıyla kaplı. Ruhsat yoğunluğunun en yüksek olduğu bölgelerin başında Kaz Dağları geliyor. Çanakkale ve Balıkesir sınırları içinde yer alan bölgede ruhsat oranı yüzde 79’a ulaşırken, toplam 1634 maden ruhsatı bulunuyor.

Evrensel'de yer alan habere göre, Artvin, Eskişehir, Zonguldak-Bartın ve Ordu da maden ruhsatlı alan oranının yüzde 70’in üzerine çıktığı iller arasında yer alıyor. Rapora göre, Türkiye’de orman alanlarının ortalama yüzde 58’i, tarım alanlarının ise yüzde 60’ı madencilik faaliyetleri için ruhsatlandırılmış durumda.

ÇEVRESEL TEPKİLİ

485 yeni maden sahasının ihaleye açılması, çevre örgütleri ve meslek odalarının tepkisini beraberinde getirdi. Doğal alanların, ormanların ve tarım arazilerinin madencilik faaliyetlerine daha fazla açılacağına dikkat çeken eleştiriler, çevresel tahribat ve yaşam alanları üzerindeki baskının artacağı uyarılarını yeniden gündeme taşıdı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

