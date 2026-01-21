4 araca zarar verip içindeki para ve eşyaları çaldılar! 3 ayrı suçtan aranıyordu

4 araca zarar verip içindeki para ve eşyaları çaldılar! 3 ayrı suçtan aranıyordu
Yayınlanma:
Muğla’nın Bodrum ilçesinde Pedasa Antik Kenti yolunda park halindeki 4 araca zarar verip içlerinden para ve eşyaları çalan 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden Ö.A.’nın 8,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 3 ayrı suçtan arandığı öğrenildi.

Olay, önceki gün Muğla'nın Bodrum ilçesinde Pedasa Antik Kenti yolunda meydana geldi. Doğa yürüyüşü yapmak için bölgeye gelen 5 kişi, kullandıkları 4 aracı yol kenarına park etti. Ancak yürüyüşün ardından araçlarının bulunduğu alana döndüklerinde büyük bir şok yaşadılar. Park ettikleri araçlarının camların kırıldığını gören kişiler, araçlarından para ve çeşitli eşyaların çalındığını fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi.

1127727-1.jpg

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

İhbarla olay yerine gelen ekipler, çevrede inceleme yaparak parmak izi çalışması gerçekleştirdi. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini de incelemeye aldı.

ŞÜPHELİLERE GÖZALTI

Çalışmalar sonucunda şüphelilerin Ö.A., G.Ö. ve H.Ö. olduğu tespit edildi. Dün düzenlenen operasyonla 3 şüpheli, gözaltına alındı.

1127726.jpg

3 AYRI SUÇTAN ARANIYORDU

Şüphelilerden Ö.A. hakkında 8,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve 3 ayrı suçtan arandığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

