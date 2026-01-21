Yasa dışı bahis ağı çökertildi! İngiltere'ye aktarıp aktarıp aklamışlar

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri soruşturma kapsamında liderliğini B.E.Ö.’nün yaptığı suç örgütünün, Kocaeli merkezli olarak 22 Ocak 2025 tarihinde kurulan 5 farklı uygulama üzerinden yasa dışı bahis ve kumar oynattığını ortaya çıkardı. Elde edilen gelirlerin, kripto borsaları aracılığıyla aklanmasına da aracılık edildiği tespit edildi.

61 ŞÜPHELİNİN HESAPLARINDA DEV PARA HAREKETİ

Bu kapsamda, 61 şüphelinin hesaplarında toplam 483 milyon 844 bin 873 TL’lik para hareketi belirlendi. Şüphelilerin hesaplarına gelen paraların, incelemeleri yapılan kripto borsa hesapları üzerinden örgüt üyelerinin İngiltere merkezli kurdukları şirkete aktarıldığı anlaşıldı.

3 milyon liralık siber dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

28 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Yürütülen soruşturma sonunda dün 28 farklı ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 61 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.