3 aylık bebek bakıcısının evinde ölü bulundu

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bakıcının yanında kalan 3 aylık Şirin Alya Y., sabah saatlerinde yaşamını yitirmiş halde bulundu.

Olay, Altay Mahallesi Ünal Sokak’ta bulunan üç katlı bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgilere göre anne Fatma Y., sabah saatlerinde işe gitmek üzere bebeğini aynı binada üst katta oturan bakıcı G.S.’ye emanet etti. Akşam işten dönen anne, bebeğini bakıcıda bıraktıktan sonra kendi evine geçti.

Bebeğin akşam saatlerinde mama ile beslendiği, gece saatlerinde tekrar beslenmek istendiği sırada kustuğu öğrenildi. Sabah saatlerinde ise bakıcı tarafından hareketsiz halde bulundu.

OTOPSİ YAPILACAK

Durumun bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 3 aylık bebeğin hayatını kaybettiği tespit edildi. Şirin Alya Y.’nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Anne Fatma Y. ile bakıcı G.S., ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Bebeğin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.