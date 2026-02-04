2 metre kar yağdı: Dükkanın önünü açmak için tünel açtı

Yayınlanma:
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 2 metreyi bulan kar yığınları nedeniyle dükkanına ulaşmakta zorlanan esnaf Servet Aytekin, tünel açtı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçe merkezinde günlerce süren yoğun kar yağışı sonrası yürütülen kar temizleme çalışmaları, yol ve kaldırım kenarlarında yer yer 2 metreyi bulan kar yığınlarının oluşmasına yol açtı. Oluşan kar kütleleri ise esnafın günlük işlerini yapmasını güçleştirdi.

2-metre-kar-yagdi-dukkanin-onunu-acmak-icin-tunel-acti-2.jpg

KARDAN TÜNEL KAZDI

Esenyurt Mahallesi'nde gıda satışı yapan Servet Aytekin, müşterilerinin iş yerine daha kolay ulaşabilmesi için bu soruna çözüm aradı ve kar tüneli açmaya karar verdi.

Arkadaşlarının desteğini alan Aytekin, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla 5 metre uzunluğunda, 1 metre genişliğinde ve yaklaşık 1,5 metre yüksekliğinde kardan bir tünel oluşturdu.

2-metre-kar-yagdi-dukkanin-onunu-acmak-icin-tunel-acti-3.jpg

"DÜKKANIMIN ÖNÜNÜ TAMAMEN KAPATTI"

Bu tünel sayesinde hem kendisinin hem de müşterilerinin tünelden geçerek dükkana ulaşabildiklerini belirten Aytekin, "Bu yıl Yüksekova'ya ciddi kar yağdı. Çatılarda biriken karlarda düşünce dükkanımın önünü tamamen kapattı. Bizde yaklaşık 2 saat süren bir çalışma ile tünel açtık. Müşterilerim artık rahatlıkla ulaşım sağlayabiliyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak:DHA

