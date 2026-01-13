Türkiye’nin en fazla kar yağışı alan yerlerinden olan Tunceli'nin Ovacık ilçesinde etkili olan yoğun kar, hayatı durma noktasına getirdi.

2 gündür aralıksız yağan kar nedeniyle ilçe merkezinde kar kalınlığı yer yer 1,5 metreyi bulurken, çok sayıda sokak ve cadde ulaşıma kapandı. Evlerin kapıları, park halindeki araçlar ve iş yerlerinin önleri tamamen karla kaplandı.

Türkiye soğuktan tir tir titredi

Sabahın erken saatleri ile birlikte ellerine küreklerini alan vatandaşlar, evlerinden çıkabilmek ve iş yerlerine girebilmek için kar temizliği yaptı.

Bazı bölgelerde kar kalınlığı insan boyunu aşarken, vatandaşların ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.

İstanbul'a kar yağışının ardından barajların doluluk oranı

"1,5 METRE KAR YAĞDI"

Yağışın aralıklarla etkisini devam ettirdiği ilçede belediye ve ilgili ekiplerin yol açma çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

İlçede yaşayan Sinan Genç, "Uzun zamandır kar yağmıyor deniliyordu. Bu sene 1,5 metre kar yağdı. Evler, sokaklar ve arabalar kara gömüldü. Saatlerdir iş yerinin yolunu açmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.