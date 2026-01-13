2 gündür aralıksız yağıyor: Şehir kara gömüldü

2 gündür aralıksız yağıyor: Şehir kara gömüldü
Yayınlanma:
Güncelleme:
Tunceli’nin Ovacık ilçesinde iki gündür aralıksız yağan kar, ilçe merkezini beyaza bürüdü. Kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi bulduğu ilçede evler, araçlar ve yollar karla kaplandı.

Türkiye’nin en fazla kar yağışı alan yerlerinden olan Tunceli'nin Ovacık ilçesinde etkili olan yoğun kar, hayatı durma noktasına getirdi.

2 gündür aralıksız yağan kar nedeniyle ilçe merkezinde kar kalınlığı yer yer 1,5 metreyi bulurken, çok sayıda sokak ve cadde ulaşıma kapandı. Evlerin kapıları, park halindeki araçlar ve iş yerlerinin önleri tamamen karla kaplandı.

2-gundur-araliksiz-yagiyor-sehir-kara-gomuldu-1.jpg

Türkiye soğuktan tir tir titredi: 70 ilde sıfırın altına indi ortalık buz kestiTürkiye soğuktan tir tir titredi

Sabahın erken saatleri ile birlikte ellerine küreklerini alan vatandaşlar, evlerinden çıkabilmek ve iş yerlerine girebilmek için kar temizliği yaptı.

Bazı bölgelerde kar kalınlığı insan boyunu aşarken, vatandaşların ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.

ovacikta-kar-kalinligi-15-metreye-ulas-1113299-330488.jpg

İstanbul'a kar yağışının ardından barajların doluluk oranıİstanbul'a kar yağışının ardından barajların doluluk oranı

"1,5 METRE KAR YAĞDI"

Yağışın aralıklarla etkisini devam ettirdiği ilçede belediye ve ilgili ekiplerin yol açma çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

İlçede yaşayan Sinan Genç, "Uzun zamandır kar yağmıyor deniliyordu. Bu sene 1,5 metre kar yağdı. Evler, sokaklar ve arabalar kara gömüldü. Saatlerdir iş yerinin yolunu açmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak:DHA

Trump önce savcıyı atadı sonra soruşturmayı açtırdı! Powell dosyası yabancıya gitmedi
İzmir'deki 2 bin yıldır uyuyan fayı açıkladı! Büyük deprem için için büyüklük verdi!
Bilal Erdoğan TÜGVA etkinliğine davet ettiği eski milli futbolcuları topa tuttu
En düşük emekli maaşına ek ödeme belli oldu: Önce onlar alacak
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Kar yağışı devam edecek mi soğuk ne zaman bitecek: Meteoroloji uzmanı açıkladı
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
Kalp krizinde en tehlikeli saat artık biliniyor: Gündüz
Avrupa'nın yeni kralı belli oldu! Bu yılın otomobili rakiplerini açık ara geride bıraktı
Avrupa'nın yeni kralı belli oldu! Bu yılın otomobili rakiplerini açık ara geride bıraktı
Türkiye
Yalova'daki 48 gündür devam eden planlı su kesintileri sona erdi
Yalova'daki 48 gündür devam eden planlı su kesintileri sona erdi
Adana'da iki grup arasındaki çatışma sonrası mahalle ablukaya alındı: Ölü ve yaralılar var!
Adana'da iki grup arasındaki çatışma sonrası mahalle ablukaya alındı: Ölü ve yaralılar var!
Husumetlisine ateş ederken yanındaki kişiyi öldüren sanığa ağır ceza
Husumetlisine ateş ederken yanındaki kişiyi öldüren sanığa ağır ceza