17 suçtan 80 yıl hapis cezası olan kadın yakalandı

Yayınlanma:
Kırıkkale'de, hakkında 17 ayrı suçtan 80 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari bir kadın, jandarma operasyonuyla yakalandı. Operasyonda vergi suçundan aranan bir kişi daha yakalandı.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahıslara yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında iki firari hükümlüyü yakaladı.

80 YIL 3 AYLIK CEZASI OLAN FİRARİ YAKALANDI

Operasyonda ilk olarak, hakkında toplam 17 ayrı suçtan kesinleşmiş 80 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari Y.Y. (30) isimli kadın tutuklandı. 30 yaşındaki hükümlü, uzun süredir aranıyordu.

VERGİ SUÇUNDAN ARANAN KİŞİ DE YAKALANDI

Aynı operasyonda, 'Vergi Usul Kanunu'na Muhalefet' suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan ve firari durumdaki A.S. (37) isimli bir şahıs daha yakalandı.

CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİLER

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan her iki firari hükümlünün de emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şahıslar, cezalarının infaz edilmesi için cezaevine sevk edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

