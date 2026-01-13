Ankara'da aranan 45 firari hükümlü yakalandı

Ankara'da aranan 45 firari hükümlü yakalandı
Yayınlanma:
Ankara'da hapis cezası nedeniyle aranan 45 kişi, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla aranan şahıslara yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yürütülen teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 45 kişi yakalandı.

ARALARINDA AĞIR SUÇLARDAN ARANANLAR VAR

Ankara'daki operasyonda yakalanan şahıslar arasında uzun süreli hapis cezalarıyla aranan ve toplum güvenliğini tehdit eden isimlerin olması dikkat çekti. Gözaltına alınan hükümlülerden M.T'nin hırsızlık suçlarından 18 yıl 11 ay, Y.A'nın çocuğun cinsel istismarı suçundan 16 yıl 10 ay 15 gün, G.A'nın uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan 13 yıl 9 ay, S.T'nin aynı suçtan 12 yıl 6 ay ve Ü.A'nın kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu bildirildi.

Kayseri'de eşini öldüren erkeğe 24 yıl hapis cezası!Kayseri'de eşini öldüren erkeğe 24 yıl hapis cezası!

CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİLER

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 45 hükümlü, adli makamlardaki işlemlerinin ardından Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Trump önce savcıyı atadı sonra soruşturmayı açtırdı! Powell dosyası yabancıya gitmedi
İzmir'deki 2 bin yıldır uyuyan fayı açıkladı! Büyük deprem için için büyüklük verdi!
Bilal Erdoğan TÜGVA etkinliğine davet ettiği eski milli futbolcuları topa tuttu
En düşük emekli maaşına ek ödeme belli oldu: Önce onlar alacak
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Kar yağışı devam edecek mi soğuk ne zaman bitecek: Meteoroloji uzmanı açıkladı
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
Kalp krizinde en tehlikeli saat artık biliniyor: Gündüz
Avrupa'nın yeni kralı belli oldu! Bu yılın otomobili rakiplerini açık ara geride bıraktı
Avrupa'nın yeni kralı belli oldu! Bu yılın otomobili rakiplerini açık ara geride bıraktı
Türkiye
Selimiye'de bakanlığın 'restorasyon' ısrarına mahkemeden ret
Selimiye'de bakanlığın 'restorasyon' ısrarına mahkemeden ret
Kayseri'de IŞİD operasyonu: 1 kişi yakalandı
Kayseri'de IŞİD operasyonu: 1 kişi yakalandı
Eski eşine pusu kuran kişiye 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi
Eski eşine pusu kuran kişiye 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi