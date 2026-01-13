Ankara'da aranan 45 firari hükümlü yakalandı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla aranan şahıslara yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yürütülen teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 45 kişi yakalandı.

ARALARINDA AĞIR SUÇLARDAN ARANANLAR VAR

Ankara'daki operasyonda yakalanan şahıslar arasında uzun süreli hapis cezalarıyla aranan ve toplum güvenliğini tehdit eden isimlerin olması dikkat çekti. Gözaltına alınan hükümlülerden M.T'nin hırsızlık suçlarından 18 yıl 11 ay, Y.A'nın çocuğun cinsel istismarı suçundan 16 yıl 10 ay 15 gün, G.A'nın uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan 13 yıl 9 ay, S.T'nin aynı suçtan 12 yıl 6 ay ve Ü.A'nın kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu bildirildi.

CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİLER

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 45 hükümlü, adli makamlardaki işlemlerinin ardından Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.