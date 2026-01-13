Kayseri'de eşini öldüren erkeğe 24 yıl hapis cezası!

Kayseri’nin Sarız ilçesinde tartışma yaşadığı 60 yaşındaki eşi N.A.’yı bıçaklayarak hayatına son veren 64 yaşındaki T.A. hakkında mahkeme kararını açıkladı. Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık "eşi kasten öldürme" suçundan mahkum edildi.

Duruşma savcısı, mütalaasında sanığın eyleminin sabit olduğunu belirterek en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, son sözünde takdiri mahkemeye bıraktığını söyleyen sanık T.A.’ya önce "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ancak heyet, sanığın savunmasında belirttiği olayları göz önünde bulundurarak cezada "ağır tahrik indirimi" uyguladı. Bu kararla birlikte ceza 24 yıla düşürülürken, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Bu işaret binlerce kadının hayatını kurtulabilir! Kampanya başlatıldı

İFADESİNDE "EVLAT ACISI" SAVUNMASI YAPMIŞTI

Olay, Sarız ilçesine bağlı İmirzaağa Mahallesi'nde meydana gelmişti. Tutuklanan T.A. savunmasında, olaydan kısa bir süre önce oğlunun intihar ettiğini, eşinin bu trajedi nedeniyle kendisini sorumlu tutarak sürekli üzerine geldiğini iddia etmişti. Sanık, eşinin kendisini suçlaması üzerine çıkan tartışmanın büyümesiyle cinayetin gerçekleştiğini öne sürerek pişmanlığını dile getirmişti.