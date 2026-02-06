17 kişiyi umre vaadiyle dolandırdı

17 kişiyi umre vaadiyle dolandırdı
Yayınlanma:
Edirne'de, umreye gitmek için kişi başı 1350 dolar ödeyen 17 kişi, paralarını aldıktan sonra kendileriyle iletişimi kesen bir firma yetkilisi tarafından dolandırıldıklarını iddia ederek polise şikayette bulundu.

Edirne'de, umre organizasyonu vaadiyle dolandırıldıklarını öne süren 17 kişi, para ödedikleri firma yetkilisi hakkında suç duyurusunda bulundu.

UMRE İÇİN 1350 DOLAR ÖDEDİLER

İddiaya göre, umre ibadetini yerine getirmek isteyen bir grup, yaklaşık 3 ay önce bir firmanın yetkilisi olduğu belirtilen E.Ş. ile irtibata geçti. Organizasyon karşılığında kişi başı 1350 dolar ödeme yapan 17 kişi, ödemelerini yaptıktan sonra firma görevlisinden bir daha haber alamadı.

MAĞDURLAR POLİS MERKEZİNE KOŞTU

Yaşadıkları mağduriyetin ardından bir araya gelen grup, Edirne Selimiye Polis Merkezi'ne gelerek E.Ş. hakkında resmi şikayette bulundu. Mağdurlar, ayrıca konuyla ilgili olarak cumhuriyet savcılığına da suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti.

Forex dolandırıcılarına operasyon: Delilleri camdan attılarForex dolandırıcılarına operasyon: Delilleri camdan attılar

"EV TEMİZLİĞİYLE BİRİKTİRDİĞİM PARAYI ALDI"

Mağdurlardan Bilgin Satan, yaşadığı hayal kırıklığını ve süreci anlattı. Satan, "Parayla satılmayan umutlarımızı satın aldı. O paraları inşallah yemek ona nasip olmaz. 3 aydan beri çok heveslenmiştik, bir türlü bizi götürmedi. Ben o parayı evlere temizliğe giderek biriktirmiştim” dedi.

Kars merkezli 5 ilde dolandırıcılık operasyonuKars merkezli 5 ilde dolandırıcılık operasyonu

SORUŞTURMA SÜRECİ BAŞLADI

Polis, 17 kişinin yaptığı şikayet üzerine soruşturma başlattı. Şüpheli firma yetkilisi E.Ş. hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gerekli hukuki işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak:DHA

Ünlü milyarder Fenerbahçe'ye savaş açtı: Süper Lig devine başkan olmayı reddetti
Süper Lig devine başkan olmayı reddetti
Ünlü milyarder Fenerbahçe'ye savaş açtı
Çin otomotivinde BYD tahtını kaybetti: Ocak ayı satışlarında yeni bir üretici zirvede!
Ocak ayı satışlarında yeni bir üretici zirvede!
Çin otomotivinde BYD tahtını kaybetti
En düşük maaş 47 bin 304 lira oldu: Bayram öncesi de 4 bin lira verilecek
Bayram öncesi de 4 bin lira verilecek
En düşük maaş 47 bin 304 lira oldu
Diploma iptal kararına referans gösterilen profesör: 35 yıl sonra iptal edilemez
İslam Memiş elindeki tüm altınları satacağı zamanı açıkladı
"Yılın altın vuruşu olacak!"
İslam Memiş elindeki tüm altınları satacağı zamanı açıkladı
Parayı altına yatırıp zengin olmuştu: Yeni metali belli oldu!
Yeni metali belli oldu!
Parayı altına yatırıp zengin olmuştu
Zehra Güneş'ten sürpriz karar: İmzayı attı bile
Zehra Güneş'ten sürpriz karar
Yunan adaları bizden soruldu: Tam rakamı belli oldu
Tam rakamı belli oldu
Yunan adaları bizden soruldu
Kar geliyor! Batı'yı uçuran fırtınanın ardını açıkladı
Ankara barajlarında sevindirici artış!
Ankara barajlarında sevindirici artış!
Türkiye
Asrın ihmalinin 3. yılı! Hayatın durduğu bölgede sözler tutulmadı, yaşam hala enkaz altında
Asrın ihmalinin 3. yılı! Hayatın durduğu bölgede sözler tutulmadı, yaşam hala enkaz altında
Ekip aracı ve tır çarpıştı: 2 polis yaralı
Ekip aracı ve tır çarpıştı: 2 polis yaralı