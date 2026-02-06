17 kişiyi umre vaadiyle dolandırdı

Edirne'de, umre organizasyonu vaadiyle dolandırıldıklarını öne süren 17 kişi, para ödedikleri firma yetkilisi hakkında suç duyurusunda bulundu.

UMRE İÇİN 1350 DOLAR ÖDEDİLER

İddiaya göre, umre ibadetini yerine getirmek isteyen bir grup, yaklaşık 3 ay önce bir firmanın yetkilisi olduğu belirtilen E.Ş. ile irtibata geçti. Organizasyon karşılığında kişi başı 1350 dolar ödeme yapan 17 kişi, ödemelerini yaptıktan sonra firma görevlisinden bir daha haber alamadı.

MAĞDURLAR POLİS MERKEZİNE KOŞTU

Yaşadıkları mağduriyetin ardından bir araya gelen grup, Edirne Selimiye Polis Merkezi'ne gelerek E.Ş. hakkında resmi şikayette bulundu. Mağdurlar, ayrıca konuyla ilgili olarak cumhuriyet savcılığına da suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti.

Forex dolandırıcılarına operasyon: Delilleri camdan attılar

"EV TEMİZLİĞİYLE BİRİKTİRDİĞİM PARAYI ALDI"

Mağdurlardan Bilgin Satan, yaşadığı hayal kırıklığını ve süreci anlattı. Satan, "Parayla satılmayan umutlarımızı satın aldı. O paraları inşallah yemek ona nasip olmaz. 3 aydan beri çok heveslenmiştik, bir türlü bizi götürmedi. Ben o parayı evlere temizliğe giderek biriktirmiştim” dedi.

Kars merkezli 5 ilde dolandırıcılık operasyonu

SORUŞTURMA SÜRECİ BAŞLADI

Polis, 17 kişinin yaptığı şikayet üzerine soruşturma başlattı. Şüpheli firma yetkilisi E.Ş. hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gerekli hukuki işlemlerin devam ettiği öğrenildi.