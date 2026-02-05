Forex dolandırıcılarına operasyon: Delilleri camdan attılar

İstanbul’da yürütülen forex ve yatırım dolandırıcılığı soruşturması kapsamında Şişli’de faaliyet gösteren bir çağrı merkezine operasyon düzenlendi.

Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Baskın sırasında delilleri yok etmeye çalışan şüphelilerin, bilgisayar ve dijital depolama cihazlarını binanın camlarından dışarı fırlattığı, polis ekiplerinin bu materyalleri çatılardan topladığı belirtildi.

11 İlde Eş Zamanlı FOREX Operasyonu: 96 Gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, bir iş merkezinde kurulan çağrı merkezinde farklı firma ve platform isimleri kullanılarak vatandaşlara yatırım vaadiyle ulaşıldığı ve çok sayıda kişinin dolandırıldığı tespit edildi. Şüphelilerin, mağdurlardan elde ettikleri paraları kripto varlıklara dönüştürdüğü ve bu varlıkları “soğuk cüzdan” olarak bilinen çevrimdışı cüzdanlarda sakladığı belirlendi.

Yapılan incelemelerde, kripto varlıkların ihtiyaç duyulduğunda tekrar Türk Lirası’na çevrilerek kullanıldığı ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde alınan arama kararı doğrultusunda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, delillerin imha edilmesini engellemek için geniş çaplı çalışma yürüttü.​​​​​​​​​​​​​​

17 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda çağrı merkezinde çok sayıda bilgisayar, dijital depolama aygıtı, yazılı evrak, mağdurlarla iletişimde kullanılan ve “açık hat” olarak adlandırılan GSM hatları ile kripto varlıkların tutulduğu soğuk cüzdanlar ele geçirildi. Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. ​​​​​​​

Ele geçirilen dijital materyallerin incelemesinin sürdüğü, mağdur sayısı ve suçtan elde edilen maddi kazancın artabileceği bildirildi. Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan şüphelilere ait bilgisayarlarda, önceden hazırlanmış piyasa analiz metinleri bulunduğu, zanlıların bu metinleri kullanarak aradıkları kişilere yatırım vaatlerinde bulunduğu ifad edildi.