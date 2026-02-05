Forex dolandırıcılarına operasyon: Delilleri camdan attılar

Forex dolandırıcılarına operasyon: Delilleri camdan attılar
Yayınlanma:
İstanbul’da forex ve yatırım dolandırıcılığına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Şişli’de kurulan bir çağrı merkezine düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Delilleri yok etmek isteyen zanlıların dijital materyalleri camdan attığı, polis ekiplerinin bu materyalleri bina çatılarından topladığı belirtildi.

İstanbul’da yürütülen forex ve yatırım dolandırıcılığı soruşturması kapsamında Şişli’de faaliyet gösteren bir çağrı merkezine operasyon düzenlendi.

Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Baskın sırasında delilleri yok etmeye çalışan şüphelilerin, bilgisayar ve dijital depolama cihazlarını binanın camlarından dışarı fırlattığı, polis ekiplerinin bu materyalleri çatılardan topladığı belirtildi.

11 İlde Eş Zamanlı FOREX Operasyonu: 96 Gözaltı11 İlde Eş Zamanlı FOREX Operasyonu: 96 Gözaltı

istanbul-forex-dolandiricilarina-cagri-1149895-341475.jpg

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, bir iş merkezinde kurulan çağrı merkezinde farklı firma ve platform isimleri kullanılarak vatandaşlara yatırım vaadiyle ulaşıldığı ve çok sayıda kişinin dolandırıldığı tespit edildi. Şüphelilerin, mağdurlardan elde ettikleri paraları kripto varlıklara dönüştürdüğü ve bu varlıkları “soğuk cüzdan” olarak bilinen çevrimdışı cüzdanlarda sakladığı belirlendi.

istanbul-forex-dolandiricilarina-cagri-1149898-341475.jpg

Yapılan incelemelerde, kripto varlıkların ihtiyaç duyulduğunda tekrar Türk Lirası’na çevrilerek kullanıldığı ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde alınan arama kararı doğrultusunda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, delillerin imha edilmesini engellemek için geniş çaplı çalışma yürüttü.​​​​​​​​​​​​​​

17 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda çağrı merkezinde çok sayıda bilgisayar, dijital depolama aygıtı, yazılı evrak, mağdurlarla iletişimde kullanılan ve “açık hat” olarak adlandırılan GSM hatları ile kripto varlıkların tutulduğu soğuk cüzdanlar ele geçirildi. Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.istanbul-forex-dolandiricilarina-cagri-1149900-341475.jpg​​​​​​​

Ele geçirilen dijital materyallerin incelemesinin sürdüğü, mağdur sayısı ve suçtan elde edilen maddi kazancın artabileceği bildirildi. Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan şüphelilere ait bilgisayarlarda, önceden hazırlanmış piyasa analiz metinleri bulunduğu, zanlıların bu metinleri kullanarak aradıkları kişilere yatırım vaatlerinde bulunduğu ifad edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Avrupa Birliği yeşil pasaporta vize mi getirecek?
Toyota’nın efsane motoru geri geliyor!
Toyota’nın efsane motoru geri geliyor!
Dev holding Süper Lig ekibini satın aldı: Başa geçecek isim belli oldu
İyi bir sürücü müsünüz yoksa yolların "gizli tehlikesi" siz misiniz?
İyi bir sürücü müsünüz yoksa yolların "gizli tehlikesi" siz misiniz?
Asgari ücrete ara zam iddiası: İsa Karakaş tarih vererek duyurdu
İsa Karakaş tarih vererek duyurdu
Asgari ücrete ara zam iddiası
Eczacıbaşı duyurdu: Dev fabrikayı kapatıyor
Eczacıbaşı duyurdu
Dev fabrika kapanıyor
N'Golo Kante evli mi? Köydeki düğünü en yakın arkadaşı açıkladı
N'Golo Kante evli mi?
En yakın arkadaşından Köy düğünü itirafı
Patates kabuklarından yapılmış bir poşet gezegeni kurtarabilir mi? Japonlar yaptı bile!
İzmir’in barajlarında sürpriz yükseliş! Gördes Barajı hayat buldu
Gördes Barajı'nda sürpriz gelişme
İzmir’de mucize gibi olay
Altın tekrar kritik eşiği geçti!
Altın tekrar kritik eşiği geçti!
Türkiye
20 ton posta kağıtçılara satıldı: PTT'de skandal iddia!
20 ton posta kağıtçılara satıldı: PTT'de skandal iddia!
Feriköy Mezarlığı'nda Şirin'i istismar edip öldüren sapığın cezası onandı
Feriköy Mezarlığı'nda Şirin'i istismar edip öldüren sapığın cezası onandı
Trafikte yol verme kavgası büyüdü ortalığı birbirine kattılar: 'Çıkar silahı sık şuna'
Trafikte yol verme kavgası büyüdü ortalığı birbirine kattılar: 'Çıkar silahı sık şuna'