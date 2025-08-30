15 gün önce kaybolmuştu: 90 yaşındaki Alzheimer hastasının cansız bedeni bulundu

15 gün önce kaybolmuştu: 90 yaşındaki Alzheimer hastasının cansız bedeni bulundu
Yayınlanma:
Arnavutköy'de 15 gün önce kaybolan 90 yaşındaki Alzheimer hastası Yusuf Bayraktar'ın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu. Ekiplerin 2 saatlik çalışmayla bulunduğu yerden çıkardığı cenaze Arnavutköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Arnavutköy'de yaşayan 90 yaşındaki Alzheimer hastası Yusuf Bayraktar, 15 Ağustos'ta kayboldu. Bayraktar'ın bulunması için AFAD ekipleri ile birlikte sivil toplum kuruluşlarının gönüllü ekiplerinden oluşan grup arama çalışmalarına başladı. Ekiplerin çalışmaları sırasında, kaybolan Yusuf Bayraktar'ın Arnavutköy Devlet Hastanesi karşısındaki ormanlık alana girdiğini gösteren güvenlik kamerası kayıtlarına ulaşıldı. Bu gelişme üzerine, ekiplerin çalışmaları bu bölgede yoğunlaştırıldı.

2 SAATLİK ÇALIŞMAYLA BULUNDUĞU YERDEN ÇIKARILDI

Hacımaşlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda arama çalışmalarına devam eden ekipler, bugün öğle saatlerinde Bayraktar'ın cansız bedenini buldu. Bayraktar'ın cenazesi ekiplerin 2 saatlik çalışmasının ardından bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Savcılık ve polis ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından Bayraktar'ın cenazesi Arnavutköy Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

