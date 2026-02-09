15 çalışanı ve borcu var ama 2012’den beri faaliyeti yok

TRT'nin iştiraki olarak 2012 yılında kurulan Anten A.Ş'nin, devletin bir 'hayalet kuruluşu' olduğu belirlendi. Şirket, TRT ve özel televizyon kanallarının verici ve anten sistemlerini kurup işletmek amacıyla faaliyete geçmişti.

15 KİŞİ ÇALIŞIYOR KİMLİKLERİ AÇIKLANMIYOR

Şirketin kurulduğu tarihten itibaren hiçbir faaliyet yürütmediği tespit edildi. Buna rağmen şirketin yönetim kurulunda 15 üye bulunuyor, ancak Sözcü’nün haberine göre bu kişilerin kimlikleri açıklanmıyor.

SERMAYESİNDEN FAZLA BORCU VAR

Anten A.Ş'nin, 248 milyon liralık kuruluş sermayesinden daha fazla miktarda borcu olduğu bildirildi. Şirketin gelirinin olmadığı, ancak giderlerinin devam ettiği kaydedildi.

CHP'Lİ GÖKÇEK: BU ŞİRKET KAPATILMALI

CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Hiçbir faaliyeti yok, geliri de yok ama gideri var, sermayesi tam olarak ödenmemiş ve sermayesinin karşılayamayacağı kadar borcu var, bu şirket kapatılmalı" dedi. Gökçek, yönetim kurulu üyelerinin kim olduğunu sorduğunu ancak cevap alamadığını ifade etti.

SAYIŞTAY TASFİYESİNİ İSTEDİ

Sayıştay da şirketin tasfiyesini istedi ve TRT'nin şirketteki pay sahipliğinden çekilmesini önerdi. Şirketin sermayesinin 248 milyon 115 bin TL olduğu, bunun 24 milyon 811 bin lirasının TRT'ye ait bulunduğu, diğer hissedarların ise açıklanmadığı belirtildi.

PTT’NİN KURDUĞU ŞİRKET BOŞA DÜŞÜRDÜ

2017 yılında PTT'nin benzer amaçlarla "Kule Verici A.Ş" adlı başka bir şirketi kurması ve bu şirketin RTÜK'ten lisans almasıyla Anten A.Ş'nin işlevsiz kaldığı ifade edildi.