TRT İstanbul binalarının restorasyon maliyeti katlandı!

Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun (TRT) İstanbul Beşiktaş Ulus Mahallesi ile Şişli Harbiye’de bulunan ve 2019 yılında depreme dayanıksız oldukları gerekçesiyle boşaltılan binalarının restorasyon süreci uzadıkça maliyetler de hızla arttı.

2025'te, TRT İstanbul Müdürlüğü Harbiye Radyoevi Binası Restorasyonu için toplam proje bedeli 690 milyon TL olarak öngörülürken, Ulus Binası’nın güçlendirme ve tadilatı için 1 milyar 400 milyon TL kaynak ayrılmıştı. Her iki projenin de 2026 yılında tamamlanması planlanıyordu.

MALİYET KATLANDI

Ancak 2026'ta rakamların ciddi biçimde yükseldiği görüldü. Buna göre Harbiye Radyoevi’nin toplam yatırım tutarı 2 milyar 305 milyon TL’ye, Ulus Binası’nın maliyeti ise 2 milyar 940 milyon TL’ye çıktı. Projelerin bitiş tarihleri de bir yıl uzatılarak 2027 olarak revize edildi.

Harbiye binası için 2026'ta 1 milyarlık ödenek ayrılırken Ulus binası için de 1 milyar 451 milyon 912 bin TL harcama yapılacağı öngörüldü. Yalnızca Harbiye Radyoevi’nin toplam maliyeti bir yıl içinde yaklaşık 3,3 kat, Ulus Binası’nın maliyeti ise iki kattan fazla arttı.

YILLAR SONRA ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Öte yandan söz konusu binaların restorasyon çalışmalarına uzun yıllar boyunca başlanmaması eleştiri konusu olmuştu. Edinilen bilgilere göre iki yapıda da inşaat çalışmalarının başladığı öğrenildi.

Yüklenici firmanın ise Güryapı ve Es Yapı İş Ortaklığı olduğu ifade edildi.