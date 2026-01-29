İmamoğlu ve gazetecileri hedef alan isim TRT yöneticisi çıktı

İmamoğlu ve gazetecileri hedef alan isim TRT yöneticisi çıktı
TRT’nin Dış Yayınlar Daire Başkan Yardımcısı Serdar Aydın tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Karadeniz ziyaretindeki otobüsün fotoğrafını paylaşarak İmamoğlu ve gazetecilere ‘Epstein’ benzetmesi yaptı. Aydın, otobüsü İBB davasının firari isimlerinden Murat Gülibrahimoğlu’na ait özel jet olarak tanıttı ve hakaretlerde bulundu.

CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik ortaya atılan ve belgeler ile yalanlanan özet jet iddiası gündemden düşerken, TRT’de çeşitli kademelerde yöneticilik yapan Serdar Aydın gazeteciler ve İmamoğlu’nun fotoğrafını paylaşarak hakaret içeren ifadeler kullandı.

PAYLAŞIMINI SİLDİ

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Aydın, İmamoğlu’nun göreve geldiği ilk dönemde düzenlediği Karadeniz ziyaretinde kullanılan otobüste çekilen ve aralarında gazeteciler ile birlikte basın danışmanı Murat Ongun’un da yer aldığı fotoğrafın Gülibrahimoğlu’na ait olduğu iddia edilen jette çekildiğini iddia etti. Aydın paylaşımında İmamoğlu ve otobüsteki isimlere yönelik iftira niteliğinde ifadelerde bulundu.

Aydın bir süre sonra paylaşımını sildi.

Aydın’ın TRT’de daha önce denetçi, İran Temsilcisi gibi görevler yaptığı öğrenilirken; son olarak ise Dış Yayınlar Daire Başkan Yardımcısı unvanı sosyal medya profilinde yer aldı.

CHP lideri Özgür Özel, dün Silivri’de görülen ve CHP’li belediye başkanlarının tutuklu yargılandığı ‘Aziz İhsan Aktaş suç örgütü’ davası çıkışında TRT’ye çok sert tepki göstermişti. Tutuklu Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe hakkında yapılan yayınları hatırlatan Özel, “Kocasının mühür çıkan kasasına dolar montajlayan TRT. Al, ‘Ne diyorsun?’ diye sor bakalım. Sor. Onun vergisiyle yayın yapıyorsun sen. Bizim vergimizle yayın yapıyorsun. Kasadan mühür çıktı. ‘Para çıktı’ yalanı attınız. O gün daha beş aylık evliydi. Nasıl biliyorsa Allah sizi öyle yapsın. Nasıl biliyorsa Allah sizi öyle yapsın. Bu kadar zulmün bir bedeli olacak elbet” demişti.

