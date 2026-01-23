10 ton kokain soruşturması! Tutuklananların sevk yazısı ortaya çıktı: Gemiye paravan şirket kurmuşlar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, İspanya'nın Kanarya Adaları açıklarında "UNITED S" isimli gemide 10 ton kokain ele geçirilmesine ilişkin haberler üzerine başlattığı soruşturma kapsamında, 7 Ocak'taki uluslararası operasyonda 4'ü Türk 13 mürettebatın yakalandığı belirlenmişti.

Savcılık talimatıyla 6 ilde düzenlenen operasyonda aralarında Çetin Gören2in de bulunduğu 12 kişi gözaltına alınmış, Gören dahil 10 kişi, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından tutuklanmış, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

SAVCILIĞIN SEVK YAZISI ORTAYA ÇIKTI

Savcılığın şüpheliler hakkındaki sevk yazısı ortaya çıktı.

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, sevk yazısında alınan ifadeler, tanık beyanları ve yazışmalar delil kabul edilerek, Çetin Gören'in lideri olduğu bir suç örgütünün kurulduğu ve Çetin Gören’in talimatıyla United-S isimli gemide bulunan 10 ton kokainin taşınması işinin organize edildiğinin tespit edildiği kaydedildi.

"GEMİYE PARAVAN ŞİRKET" İDDİASI

Savcılığın tutuklamaya sevk yazısında, "Çetin Gören uyuşturucu ticaretini perdelemek amacıyla başka kişiler üzerinden Hondras merkezli COPA MARİTİME CO isimli şirketini kurdurdu. United-S isimli gemi de bu şirkete aitti. Geminin sevk ve idaresini talimatlarıyla Çetin Gören yönlendirdi" değerlendirmesi yer aldı.

Savcılık, Çetin Gören'in, suça konu 10 ton kokainin taşıma işini diğer şüphelilerle birlikte üstlendiğini iddia etti.

Sevk yazısında şüpheli Engin Çavuş'un sürekli olarak Çetin Gören’in yanında olduğu, Gören’in talimatlarını yerine getirerek suç örgütü içerisinde önemli bir konuma sahip olduğu, şüpheli Hasan Can ile şüpheli Süleyman Madi'nin ise birlikte hareket ederek Çetin Gören’in talimatı doğrultusunda gemi tedariki sağlamak ve bu gemiyi seyr-ü sefere hazır hale getirilerek 10 ton kokainin belirlenen koordinatlar içerisinde taşınmasını sağlamak açısından önemli bir konumda oldukları öne sürüldü.

Mehmet Murat Buldanlıoğlu'nun ise Çetin Gören’in talimatıyla başkası adına bir şirket kurarak, bu şirket adına önceden belirlenen UNITED-S isimli gemiyi kaydettirdiğinin ifade edildiği yazıda, Buldanlıoğlu'nun gemiyi seyr-ü sefere hazır hale getirerek kokaini taşıma noktasında suç örgütü içerisinde önemli bir konumda olduğu ifade edildi.

Şüpheli Faris Diab'ın ise talimatlarla gerekli kuruluşlarla harekete geçerek geminin seyr-ü sefere hazır hale getirilmesini sağladığı değerlendirildi.

İSPANYA'DA TUTUKLU TÜRKLERLE İRTİBAT

Sevk yazısında şüpheliler Ahmed Almassri ve Semra Almassri’nin ise, United-S isimli geminin tedariki için Süleyman Madi, Mehmet Murat Buldanlıoğlu ve Hasan Can'a yardımcı oldukları belirtildi. Şüphelilerin bu şekilde suç örgütüyle birlikte hareket ettiğinin belirtildiği sevk yazısında, şüpheli Mesut Yalçın'ın da İspanya’da tutuklu bulunan diğer Türk vatandaşları ile görüşüp onlarla birlikte Libya’ya hareket ettiği ve geminin mürettebatını örgüt liderinden aldığı talimatlarla sağladığı iddia edildi.

ŞİRKET SAHİBİ, HABERİNİN OLMADIĞINI SAVUNDU

Geminin bağlı olduğu şirketin sahibi olarak görülen şüpheli İbrahim Yılmaz ise söz konusu şirketi kendisinin kurmadığını ve alakasının olmadığını söyledi. Ancak Yılmaz'ın ifadeleri, savcılık tarafından "suçtan kaçmaya yönelik" olarak değerlendirildi.

İbrahim Yılmaz’ın pasaportunun fiziki olarak başka bir ülkede şirket kurarken kullanıldığı halde haberinin olmadığını söylemesi "hayatın olağan akışına aykırı" bulundu.

Sevk yazısında, Yılmaz’ın şirket sahibi ve suça karışan geminin sahibi olması nedeniyle örgüt faaliyetleri kapsamında hareket ettiği değerlendirildi.

"ÇETİN GÖREN ÖRGÜTÜ KURDU, DİĞERLERİ KOKAİNİ GEMİYE TAŞIDI"

Savcılık, tüm değerlendirmeler ışığında Çetin Gören'in suç işlemek amacıyla örgüt kurduğu ve bu örgütün yöneticisi olduğu, diğer şüphelilerin Çetin Gören'in talimatlarını yerine getirerek hep birlikte United-S isimli gemide yakalanan 10 ton kokain maddesinin taşınmasında fiilen katıldıkları belirtildi.

Savcılık, şüphelilerin üzerlerine atılı suçu işledikleri yönünde somut deliller bulunduğunu belirtti. Şüphelilerin kaçma şüphesinin de olduğunu kaydeden savcılık, suçun işlenmesinde kullanılan araçlar, suçun konusunun önem ve değeri, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı nedenleriyle "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İhraç Etme", "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçlarından tutuklanmaları talep edildi.