10 Ekim Katliamı'nda ölenlerin yakınlarından acı feryat: Hangi polis hangi vali yaşam hakkından kutsaldır?

10 Ekim Ankara Gar Katliamı'nda firari sanıkların yargılandığı dava, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, terör saldırısında hayatını kaybedenlerin aileleri de katılırken CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan ile siyasi parti ve sendika temsilcileri de izledi.

“DERHAL SORUŞTURMA AÇILMALI”

Duruşmada söz alan ailelerin avukatı İlke Işık, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi'nin, Gaziantep Valiliği'nin 10 Ekim Ankara Tren Garı Katliamı'na ilişkin Gaziantep Emniyet Müdürlüğü personeli hakkında verdiği "soruşturma izni verilmemesi" kararını kaldırdığını hatırlattı ve "Derhal soruşturma açılmalı" ifadelerini kullandı.

Duruşmada ailelere de söz verilirken 10 Ekim Barış Derneği Eş Sözcüsü İshak Kocabıyık, "104 kişinin katledildiği bir katliama, katliam bile diyemiyorsunuz. Devlet kurumlarının bilgisi dahil olmadan katliam olmaz. Adaletin tesis edilmesi gerekiyor. Bir daha başka katliamlar olmasın diye mücadele ediyoruz. Yarın böyle bir katliam olsa sorumluluk hissedecek misiniz? Hala IŞİD tehlikesi var. Biz barış ve adalet istiyoruz" sözlerini sarf etti.

Patlamada hayatını kaybeden Ata Önder Atabay'ın annesi Halime Atabay ise "Anneyiz, çocuklarımızı toprağa verdik. Binlerce acıyla yaşıyoruz; vicdanınız rahat mı? Biraz vicdanınız varsa kaleminizi kırın. Adalet istiyoruz" ifadelerini kullandı. Hayatını kaybeden Korkmaz Tetik'in annesi Zöhre Tetik, adalet talebini tekrarladı ve "Herkes bu davayı takip ediyor. Bu katillerin yargılanması sizin elinizde" dedi.

“HANGİ POLİS, HANGİ VALİ YAŞAM HAKKINDAN DAHA KUTSALDIR?”

Babasının barış umuduyla Rize'den Ankara'ya geldiğini anımsatan Çağlayan Bozacı ise, "Biz bu ülkenin yurttaşları olarak bu düşman hukukunu reddediyoruz. Biz yurttaş hukuku istiyoruz. Bu ülkenin tarihi, adalet arayış tarihidir. Bu sıradan bir hukuk davası değildir. Siz sorumlusunuz. Hangi polis, hangi vali yaşam hakkından daha kutsaldır? Hangi devlet hakikatin kendisinden daha kutsal olabilir" ifadelerine yer verdi.

Patlamada oğlunu kaybeden anne Derman Doğan, "Oğlum Güney adalet için, barış için geldi. Hayalleri, umutları vardı. Ankara'da IŞİD elini kolunu sallayarak 104 kişiyi katletti. Adalet arıyorum. Emniyetten kimseyi yargılayamıyoruz; elbet bir gün yargılanacaklar. Onsuz yaşamak çok zor, nefes alamıyorum" sözlerini sarf etti.

“BUNLAR FİRARİ, NİYE BULUNAMIYOR?”

10 Ekim'de yaralanan Ayşegül Duman ise "10 yıldır yaşam haklarımız ihlal edildi. Bütün katliamların arkasında kamusal sorumlular var. Bunlar nasıl firari, niye bulunamıyor? Barış ve adalet istiyoruz. Adalet toplumsal vicdandadır. İleride çocuklarınızın, torunlarınızın yüzüne bakmak için adaleti inşa etmelisiniz" ifadelerini kullandı.

Patlamada kızını ve kardeşini yitiren İzzettin Çevik, "Barış için çocuklarımızı öldürdüler. Bizim öcümüzü alın. Hukuk bunun için var" ifadelerini kullanırken İhsan Işıktaş ise "Buradaki anneler kendi evlatlarının canının alındığına şahit oldu. Barışın tesis edilmesi için adaletin tesis edilmesi gerekiyor" dedi.

Patlamada kızını kaybeden Ali İzzet Sarıkaya da "3 polis burada yargılanmalı" derken eşini kaybeden Evrim Mak, davanın peşini bırakmayacaklarını belirtti. Eşini kaybeden Serpil Kızılçay da "Biz 10 yıldır mahkeme koridorlarındayız. Görevinizi yerine getirin" ifadesini kullandı. Elif Özdemir ise "Yemininizi hatırlayın, görevinizi yapın" sözlerini sarf etti.

Patlamada oğlunu kaybeden Mustafa Doğan, "Ankara'da barışı bombaladılar. Bir gün bu ülkeye adalet gelecek" derken; kızını kaybeden Ümit Kanlıoğlu ise "Hukuka bir güvensizlik var. Neden? Maraş'ta, Çorum'da, Sivas'ta, Suruç'ta katliam yaşandı. Organize edenler bulunamadı. Biz adalete nasıl güveneceğiz" diye sordu.

KAMU GÖREVLİLERİ HAKKINDAKİ SORUŞTURMANIN AKIBETİ SORULACAK!

Mahkeme heyeti, ara kararını açıklayarak Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamu görevlileri hakkında yürütülen soruşturmanın akıbetinin araştırılmasına, kamu görevlileri hakkında ne gibi işlem yapıldığına dair bilgilerin belgeyle mahkemeye bildirilmesine karar verdi. Duruşma, 30 Haziran'a erteledi.

“SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİ” KARARI KALDIRILMIŞTI!

Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi tarafından Gaziantep Valiliği’nin, 10 Ekim Ankara Tren Garı Katliamı’na ilişkin Gaziantep Emniyet Müdürlüğü personeli hakkında “soruşturma izni verilmemesi” kararını kaldırmıştı.

Söz konusu kararla, dönemin Gaziantep İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Terörle Mücadele Şube Müdürü ve Terörle Mücadele Şube Müdür Yardımcısı hakkında soruşturma açılabilecek.