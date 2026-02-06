Yurt dışı alışverişinde 30 Euro muafiyeti tarih oldu

Yurt dışı e-ticaret sitelerinden yapılan alışverişlerde uzun süredir uygulanan 30 Euro'ya kadar gümrük muafiyeti Resmi Gazete kararıyla resmen kaldırıldı. Artık yurt dışından sipariş edilen 1 liralık ürün bile vergiye tabi olacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ve Gümrük Genel Tebliği’ndeki değişiklikle birlikte, posta ve hızlı kargo yoluyla gelen ürünlerdeki "vergisiz alışveriş" sınırı tamamen iptal edildi.

30 Euro Sınırı Kalktı: Daha önce bu tutarın altındaki paketler gümrük vergisinden muaf tutuluyordu.

Tam Vergilendirme: Yeni sistemde, yurt dışından gelen tüm bireysel siparişler, değerine bakılmaksızın gümrük vergisine tabi olacak.

Detaylı Beyanname Zorunluluğu: Düşük bedelli ürünler için dahi gümrük beyannamesi verilmesi zorunlu hale getirildi.

30 GÜN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

Yayımlanan düzenleme için geçiş süreci tanındı. Tebliğde yer alan bilgilere göre;

Karar, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten 30 gün sonra uygulanmaya başlanacak.

Uygulamanın 6 Şubat 2026 itibarıyla Türkiye'ye giriş yapan tüm paketlerde geçerli olması bekleniyor.

Ticaret Bakanlığı, süreci denetleme ve yürütme yetkisini elinde bulunduracak.

FİRMALAR İÇİN "BASİTLEŞTİRİLMİŞ" ŞARTLAR

Sadece bireysel kullanıcıları değil, firmaları da ilgilendiren teknik değişiklikler netleşti.

"Onaylanmış Kişi Statü Belgesi" veya "Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası" bulunan firmalar, eşyalar için yaygın basitleştirilmiş usul talebinde bulunabilecek.

Belirlenen şartları taşıyan firmaların başvuruları gümrük idaresince kabul edilecek.

İLAÇ VE TAKVİYE GIDADA İSTİSNA KORUNDU

Milyonları sarsan kararda insani nedenlerle bazı istisnalar korundu:

Sağlık İstisnası: Tedavi amacıyla doktor reçetesi veya sağlık raporuyla getirilen ilaç ve takviye edici gıdalarda 1.500 Euro sınırı korunmaya devam ediliyor.

Belge Şartı: Bu ürünlerin posta yoluyla gümrükten geçebilmesi için mutlaka sağlık raporunun ibraz edilmesi gerekiyor.

