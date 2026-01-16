30 Euro muafiyeti kalktı, Çin'de 160 lira olan gözlük Türkiye'de 3 bin liraya satılıyor

Yurt dışı alışverişlerinde uygulanan 30 Euro’luk gümrük muafiyetinin kaldırılacağının açıklanması, piyasayı coşturdu.

6 Şubat 2026 itibarıyla geçerli olacak bu karar bireysel ithalatı hedef alırken, birçok yerli satıcının durumu fırsata çevirerek etiketleri iki hatta üç katına çıkardığı ifade ediliyor.

Uzmanlar, bu düzenlemenin toptan ithalat yapan firmaların maliyetlerini doğrudan etkilemediğini, çünkü bu firmaların zaten uzun süredir gümrük vergisi ve KDV ödediğini vurguluyor.

Gençlerde ‘TEMU isyanı’ 1500 liraya bile göz diktiler!

Piyasada oluşan fahiş fiyat farkları ise vergi yükünden ziyade kar marjlarıyla açıklanıyor:

Türkiye gazetesinin haberine göre Çin’de 160 TL olan bir gözlüğün vergiler dahil Türkiye maliyeti en fazla 240 TL iken, e-Ticaret sitelerinde 2.500 - 3.000 TL bandında satışa sunuluyor.

30 euro limiti kaldırılıyor: Yurt dışından ucuz alışveriş dönemi sona erdi

Çin maliyeti vergilerle birlikte 550 TL’yi geçmeyen kablosuz kulaklığın Türkiye'de raf fiyatları 2.000 TL’nin üzerine çıkmış durumda.

TÜRKİYE-ÇİN TİCARETİ

Türkiye ile Çin arasındaki ticaret hacmi 2025 yılı verilerine göre 52,8 milyar dolar seviyesine ulaşırken, iki ülke arasındaki dengesizlik dikkat çekiyor. Türkiye, Çin’e karşı 46,5 milyar dolarlık devasa bir dış ticaret açığı veriyor.

Shein ve Temu’da ucuz alışveriş dönemi kapanıyor mu?

Türkiye'nin Çin'e ihraç ettiği kritik öneme sahip olan kalemler şunlar:

Maden cevherleri

Mermer, doğal taş ve toprak ürünleri

İnorganik kimyasallar

Metal cevherleri

Pamuk

Makine ve aksamları

Türkiye'nin Çin'den En Çok İthal Ettiği Ürünler:

Elektrik-elektronik ekipmanlar

Makine ve mekanik cihazlar

Motorlu taşıtlar ve parçaları

Demir-çelik ürünleri, kimyasallar ve plastik mamuller

Optik, tıbbi ve teknik cihazlar

SAĞLIK VE KALİTE UYARISI

Fiyat artışlarının yanı sıra, Çin’den gelen ürünlerin güvenilirliği konusunda da ciddi veriler paylaşıldı. Bakanlık analizleri, bu ürünlerin yüzde 81’inin sağlığa zararlı olduğunu ortaya koydu.

Temu'nun dip fiyatlarının ardındaki sır

Düşük kaliteli tekstil, oyuncak ve elektronik ürünlerde ftalat, ağır metaller ve PAH gibi sağlığa zararlı maddeler tespit edildi. Bazı ürünler için "kullanmadan imha" uyarısı yapıldı.

FIRSATÇILIK MI YAPILIYOR?

Sektör temsilcileri, bazı firmaların 6 Şubat öncesi gümrükten yüklü miktarda mal çekerek depolarını doldurduğunu iddia ediyor.

Vergi düzenlemesi henüz başlamadan yapılan bu zamlar, bireysel ithalat seçeneği daralan tüketicinin yerli satıcıya mahkûm kalmasını fırsata çeviren bir "haksız kazanç" hamlesi olarak nitelendiriliyor.

Bireysel ithalatın sınırlandırılmasıyla birlikte rekabetin azalması, iç piyasadaki fiyatların serbestçe ve kontrolsüzce yükselmesine zemin hazırlamış durumda.