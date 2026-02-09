Ünlü bebek mamasında büyük tehlike! Bakanlık 'Tüketmeyin' dedi, iadesini istedi

Bebek beslenmesinde en çok tercih edilen markalardan biri olan Aptamil'in belirli ürün gruplarında ortaya çıkan toksin riski, uluslararası gıda güvenliği otoritelerini harekete geçirdi.

Geçtiğimiz haftalarda 50’den fazla ülkede geri çağrılan SMA markalı ürünlerin ardından, Danone bünyesindeki Aptamil ürünlerinde de benzer bir risk saptanması ebeveynler arasındaki endişeyi zirveye taşıdı.

SMA’DAN SONRA APTAMİL İÇİN DE ALARM VERİLDİ

Son dönemde bebek mamalarına yönelik art arda gelen geri çağırma kararları gıda güvenliği protokollerini gündeme taşıdı:

Bebekler için alarm! Aptamil mamalarında tehlikeli toksin

Cereulide Toksini Riski: Nestlé’nin SMA markalı bazı mamalarında görülen cereulide toksini şüphesi, şimdi de Aptamil First Infant Formula ürünlerinin belirli bir serisinde tespit edildi.

Kapsam: Nestlé’nin geri çağırma süreci 50’den fazla ülkeyi kapsarken, Danone’ye ait Aptamil ürünleri için de benzer bir acil toplatma süreci başlatıldı.

BAKANLIKTAN "KESİNLİKLE TÜKETMEYİN" TALİMATI

Tarım ve Orman Bakanlığı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada halk sağlığını korumaya yönelik şu adımları paylaştı:

İade Çağrısı

Geri çağırma kapsamındaki ürünlerin kesinlikle tüketilmemesi ve satın alınan satış noktalarına iade edilmesi gerektiği vurgulandı.

İthalat süreçlerinde ve piyasa denetimlerinde kontrollerin en üst seviyeye çıkarıldığı belirtildi.

ULUSLARARASI TAKİP VE ANALİZ ZORUNLULUĞU

Bakanlık bünyesindeki Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü, krizin yönetimi için küresel ağlarla iş birliği içinde olduklarını duyurdu.

Nestle bebek mamalarını geri çağırdı: Zehirlenme tehlikesi var!

Uluslararası hızlı alarm sistemleri olan INFOSAN ve RASFF üzerinden süreçlerin anlık olarak takip edildiği bildirildi.

Bebek ve devam formüllerinin ithalatında, tüm partiler için akredite laboratuvar analiz raporu zorunluluğu getirildi. Şartları sağlamayan ürünlerin ülkeye girişine izin verilmeyeceği net bir şekilde ifade edildi.