Almanya'da Danone bünyesindeki Aptamil markasına ait bazı bebek maması serilerinin, kamuoyuna duyurulmadan piyasadan çekilmesi tepkilere yol açtı. Almanya Tüketiciyi Koruma ve Gıda Güvenliği Federal Dairesi (BVL), Danone’nin Aptamil markalı üç ürün partisinin geri çağrıldığını doğruladı. Kararın, Ocak ayında Nestle’nin benzer bir geri çağırma süreciyle bağlantılı olduğu kaydedildi.

BEBEKLERİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR

Geri çağırmanın nedeni, ürünlere Çinli bir tedarikçi aracılığıyla bulaştığı tahmin edilen bakteriyel toksin cereulid. Uzmanlar, bu maddenin bebeklerde şiddetli kusma ve ishal gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini, bazı vakaların hastaneye yatışla sonuçlandığını bildirdi.

Üretici firmanın satıcılara gönderdiği yazıda, stokların büyük kısmının tükenmiş olması nedeniyle geniş çaplı bir duyuru yapılmadığı ifade edildi. Bu uygulama, kamuoyunda “sessiz geri çağırma” olarak nitelendirildi.

DANONE TARAFINDAN GERİ ÇAĞRILAN VE TÜKETİLMEMESİ GEREKEN ÜRÜNLER

- Aptamil Pronutra Pre (1200g): Son kullanma tarihi 19 Kasım 2026

- Aptamil Pronutra Pre (1200g): Son kullanma tarihi 20 Nisan 2027

- Aptamil Pronutra 1 DE (800g): Son kullanma tarihi 10 Kasım 2026

TÜKETİCİLER MAMALARI KESİNLİKLE KULLANMASIN

Uzmanlar, Danone’un Aptamil markasına ait geri çağrılan bebek maması serilerini elinde bulunduran aileleri uyardı. Açıklamada, söz konusu ürünlerin kesinlikle kullanılmaması gerektiği vurgulandı. Anne ve babaların, sağlık risklerini önlemek amacıyla mamaları hemen kullanmayı bırakmaları ve iade veya değişim işlemleri için ürünleri satın aldıkları satış noktalarıyla iletişime geçmeleri istendi.

Yetkililer ayrıca, özellikle 2026 ve 2027 son kullanma tarihli ürünlerin tüketilmemesi gerektiğini belirterek, toksin riski bulunan mamaların bebeklerde ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çekti. Ailelerin, evlerinde benzer serileri kontrol etmeleri ve herhangi bir tereddüt durumunda yetkililerle veya satıcılarla irtibat kurmaları önerildi.

TÜRKİYE’DE RESMİ BİLDİRİM YOK

Geri çağırılan bebek maması serileri, şu anda yalnızca Almanya ve Avusturya pazarındaki belirli seri numaralarını kapsıyor. Türkiye’de yetkili makamlardan veya distribütörlerden henüz resmi bir uyarı yapılmadı. Ancak, yurt dışından getirilen veya online satış kanalları üzerinden temin edilen ürünleri kullanan ailelerin, mamaların seri numaralarını kontrol etmesi ve şüpheli ürünleri kullanmaktan kaçınması öneriliyor. Yetkililer, olası sağlık risklerini önlemek için dikkatli olunmasını tavsiye etti.