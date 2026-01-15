TÜSİAD'ın yeni başkanı Ozan Diren kimdir?

TÜSİAD Olağan Genel Kurulu’nda yapılan seçimde Ozan Diren yeni başkan oldu. Dimes'in CEO'su olan Diren, TÜSİAD'da başkan yardımcılığı görevini yürütüyordu.

TÜSİAD'ın yeni başkanı derneğin başkan yardımcılığı görevini yürüten Ozan Diren oldu. Diren, Olağan Genel Kurulu’nda yapılan seçimde 165 oy alarak başkanlığa seçilirken, Yüksek İstişare Konseyi Başkanlığı görevine yeniden Ömer Aras getirildi.

İstanbul’da gerçekleştirilen olağan Genel Kurul toplantısında, tek aday olarak seçime giren ve 2024 yılından bu yana TÜSİAD'da başkan yardımcılığı görevini yürüten Ozan Diren, üyelerin oylarıyla TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.

DİMES CEO'SU

2025/12/21/tusiad-ozan-diren.jpg

Ozan Diren, Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptığı Diren Holding bünyesinde Türkiye’nin önde gelen içecek şirketlerinden DİMES’in CEO’luğunu yapıyor.

DİMES bünyesinde çalışmaya üniversite yıllarında başlayan Ozan Diren, şirketin tüm departmanlarında, her kademede aktif görevde bulundu. 1997’de İTÜ’den endüstri mühendisliği, 1999 yılında ABD’de University Of Hartford’tan pazarlama yüksek lisans mezunu olan Diren, İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü’nün Finans İhtisas Programı’nı bitirdi.

Ozan Diren 2024’ten beri TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini üstleniyordu.

TÜSİAD NE ZAMAN KURULDU?

2025/02/13/tusiad.webp

1971 yılında kurulan, Türkiye’nin önde gelen girişimcilerinin ve iş dünyası yöneticileri tarafından kuruldu.

TÜSİAD, üyelerinin temsil ettiği kuruluşlar itibariyle Türkiye ekonomisinde üretim, katma değer, kayıtlı istihdam ve dış ticaret gibi alanlarda önemli temsil yeteneğine sahiptir.

Çalışmaları ile rekabetçi piyasa ekonomisi, sürdürülebilir kalkınma ve katılımcı demokrasi anlayışının benimsendiği bir toplumsal düzenin oluşmasına katkı sağlamayı amaçlar.

Genel Merkezi İstanbul’da olan TÜSİAD’ın Ankara’da temsilciliği, Brüksel, Washington, Paris ve Berlin’de uluslararası temsilcilikleri, Çin, Londra, Silikon Vadisi, New York ve Körfez ağları bulunmaktadır.

TÜSİAD, Avrupa özel sektörünün temsilcisi olarak kabul edilen şemsiye örgüt Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu’nun (BusinessEurope) 1987 yılından bu yana üyesidir.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

