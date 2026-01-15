TÜSİAD’ın yeni başkanı belli oldu

TÜSİAD’ın yeni başkanı belli oldu
Yayınlanma:
TÜSİAD'ın yeni başkanı Ozan Diren oldu. Diren, Olağan Genel Kurulu’nda yapılan seçimde 165 oy alarak başkanlığa seçilirken, Yüksek İstişare Konseyi Başkanlığı görevine yeniden Ömer Aras getirildi.

İstanbul’da gerçekleştirilen olağan Genel Kurul toplantısında, TÜSİAD’ın yeni yönetimi belirlendi. Tek aday olarak seçime giren ve 2024 yılından bu yana Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Ozan Diren, üyelerin oylarıyla TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.

NAZIM HİKMET’İN DOĞUM GÜNÜNDE ANLAMLI VEDA

Görevi devreden Orhan Turan, veda konuşmasında duygusal anlar yaşattı. Konuşmasını Nazım Hikmet’in 124. doğum gününe (15 Ocak) denk gelmesi vesilesiyle usta şairin "Davet" şiiriyle tamamlayan Turan, sermaye dünyasına "sorumluluk" hatırlatması yaptı.

"Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür, ve bir orman gibi kardeşcesine. Bu memleket hepimizin. Bu memleket bizim. Ben bugün görevi bırakıyorum ama bu daveti, bu sorumluluğu bırakmıyorum."

Turan ayrıca, Cumhuriyet kazanımlarının ancak emek ve akılla korunabileceğini vurgulayarak, YİK Onursal Başkanı Rahmi Koç’un elinden bir plaket aldı.

İşte Ozan Diren başkanlığındaki yeni dönemde görev alacak asıl listedeki bazı kritik isimler:

İsimKurum / Sektör
Ozan Diren (Başkan)Diren Holding / İçecek (DİMES)
İbrahim İzzet ÖzilhanAnadolu Grubu
Elif ÇobanŞölen Çikolata
Fatih Kemal EbiçlioğluArçelik / Koç Holding
Meltem AkolHukuk / Akol Özkan
Ömer MertFibaemeklilik

OZAN DİREN KİMDİR?

TÜSİAD’ın yeni başkanı Ozan Diren, Türkiye’nin köklü markalarından DİMES’in CEO’su olarak tanınıyor.

İTÜ Endüstri Mühendisliği mezunu olan Diren, ABD’de pazarlama üzerine yüksek lisans yaptı ve İstanbul Üniversitesi’nde finans ihtisası bitirdi. Şirketin her kademesinde çalışan Diren, sanayici kimliğiyle ön plana çıkıyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Ekonomi
