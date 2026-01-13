Türkler gayrimenkulde rekor kırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan son ödemeler dengesi verileri, Türkiye’de yerleşik olan kişilerin yurt dışındaki gayrimenkul iştahının rekor seviyeye ulaştığını belgeledi.

Hazırlanan raporlara göre, yurt dışındaki taşınmazlara yatırılan miktar son beş yıllık süreçte devasa bir ivme yakaladı. 2021 senesinde yıllık bazda 216 milyon dolar seviyesinde seyreden yatırım miktarı, 2025 yılı Kasım ayı sonu itibarıyla 2 milyar 657 milyon dolara tırmanarak yeni bir rekor kırdı.

BEŞ YILDA 12 KATLIK DEV ARTIŞ

Resmi rakamların detayları, yurt dışı mülk edinimlerindeki büyümenin kısa sürede nasıl kontrolden çıktığını gözler önüne seriyor. 2021 yılında yalnızca 216 milyon dolar olan toplam yatırım tutarı, 2023 yılına gelindiğinde 673 milyon dolara yükselmişti.

2024 ve 2025 yıllarında ise bu eğilim daha da dikleşti. 2025 yılı içerisinde 1,9 milyar dolar sınırını hızla aşan sermaye çıkışı, yılın son çeyreğinde tarihi bir ivme kazanarak 2,6 milyar dolarlık eşiği geride bıraktı.

YATIRIM EĞİLİMİ HİÇ YAVAŞLAMADI

2021-2025 dönemine ait veriler incelendiğinde, yurt dışından taşınmaz satın alma eğiliminin herhangi bir dalgalanma yaşamadan sürekli yukarı yönlü hareket ettiği görülüyor.

Özellikle son iki yılda, memleket içindeki gayrimenkul fiyatlarının ulaşılamaz noktaya gelmesi ve ekonomik belirsizlikler, yerleşik yatırımcıların parasını dış piyasalara aktarmasında belirleyici rol oynadı.

Veriler, sermaye çıkışının gayrimenkul odaklı olarak her geçen ay daha da hızlandığını kanıtlıyor.