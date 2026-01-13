Türkler gayrimenkulde rekor kırdı

Türkler gayrimenkulde rekor kırdı
Yayınlanma:
TCMB verilerine göre Türkiye'deki birikim sahiplerinin sermayesi yurt dışına aktı. Son 5 yılda 12 kat artan yurt dışı gayrimenkul alımları, Kasım 2025 itibarıyla 2,6 milyar doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan son ödemeler dengesi verileri, Türkiye’de yerleşik olan kişilerin yurt dışındaki gayrimenkul iştahının rekor seviyeye ulaştığını belgeledi.

Kiraya çıkmak yalnızca cesurların işi oldu: Konutta kriz yine kapıdaKiraya çıkmak yalnızca cesurların işi oldu: Konutta kriz yine kapıda

Hazırlanan raporlara göre, yurt dışındaki taşınmazlara yatırılan miktar son beş yıllık süreçte devasa bir ivme yakaladı. 2021 senesinde yıllık bazda 216 milyon dolar seviyesinde seyreden yatırım miktarı, 2025 yılı Kasım ayı sonu itibarıyla 2 milyar 657 milyon dolara tırmanarak yeni bir rekor kırdı.

BEŞ YILDA 12 KATLIK DEV ARTIŞ

2023/08/16/konut-ekspertiz-1024x590-1.png

Resmi rakamların detayları, yurt dışı mülk edinimlerindeki büyümenin kısa sürede nasıl kontrolden çıktığını gözler önüne seriyor. 2021 yılında yalnızca 216 milyon dolar olan toplam yatırım tutarı, 2023 yılına gelindiğinde 673 milyon dolara yükselmişti.

2024 ve 2025 yıllarında ise bu eğilim daha da dikleşti. 2025 yılı içerisinde 1,9 milyar dolar sınırını hızla aşan sermaye çıkışı, yılın son çeyreğinde tarihi bir ivme kazanarak 2,6 milyar dolarlık eşiği geride bıraktı.

YATIRIM EĞİLİMİ HİÇ YAVAŞLAMADI

2023/12/26/konut-satislari1.jpg

2021-2025 dönemine ait veriler incelendiğinde, yurt dışından taşınmaz satın alma eğiliminin herhangi bir dalgalanma yaşamadan sürekli yukarı yönlü hareket ettiği görülüyor.

Konut satışında yeni dönem!Konut satışında yeni dönem!

Özellikle son iki yılda, memleket içindeki gayrimenkul fiyatlarının ulaşılamaz noktaya gelmesi ve ekonomik belirsizlikler, yerleşik yatırımcıların parasını dış piyasalara aktarmasında belirleyici rol oynadı.

Veriler, sermaye çıkışının gayrimenkul odaklı olarak her geçen ay daha da hızlandığını kanıtlıyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Trump önce savcıyı atadı sonra soruşturmayı açtırdı! Powell dosyası yabancıya gitmedi
İzmir'deki 2 bin yıldır uyuyan fayı açıkladı! Büyük deprem için için büyüklük verdi!
Bilal Erdoğan TÜGVA etkinliğine davet ettiği eski milli futbolcuları topa tuttu
En düşük emekli maaşına ek ödeme belli oldu: Önce onlar alacak
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Kar yağışı devam edecek mi soğuk ne zaman bitecek: Meteoroloji uzmanı açıkladı
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
Kalp krizinde en tehlikeli saat artık biliniyor: Gündüz
Avrupa'nın yeni kralı belli oldu! Bu yılın otomobili rakiplerini açık ara geride bıraktı
Avrupa'nın yeni kralı belli oldu! Bu yılın otomobili rakiplerini açık ara geride bıraktı
Ekonomi
11 merkez bankasından Powell'a destek
11 merkez bankasından Powell'a destek
Altın S1 sert düştü: Altın S1 Sertifikası neden düşüyor?
Altın S1 sert düştü: Altın S1 Sertifikası neden düşüyor?