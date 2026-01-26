Türkiye'nin peynir devi iflasın eşiğinde: 6 ay süresi kaldı

Türkiye'nin peynir devi iflasın eşiğinde: 6 ay süresi kaldı
Yayınlanma:
Türkiye genelinde süt ve peynir ürünleri satan Gürsüt, milyonlarca liralık borçlarının ardından yaptığı konkordato başvurusunun ardından mahkeme tarafından yeni bir karar ile karşı karşıya kaldı.

İzmir merkezli Gürsüt ve bağlı şirketleri için ilan edilen konkordato süresi, mahkeme kararıyla 6 ay daha uzatıldı. Kararın ardından, şirketin mali yapısına yönelik koruma tedbirleri ile komiser görevlendirmeleri aynen sürdürülecek.

6 AY SÜRESİ KALDI

İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Gürsüt Besicilik Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, Gürtepe Tarım ve Hayvancılık AŞ, Progıda Süt Mamulleri ve Pazarlama AŞ ile şirket sahibi Kosat Gürler hakkında verilen kesin mühletin 31 Ocak 2026’dan itibaren 6 ay süreyle uzatılmasına karar verdi. Konkordato süreci, 14 ay boyunca devam etmesine rağmen tamamlanamadı.

Mahkeme, daha önce alınan ihtiyati tedbirlerin uzatma süresi boyunca da geçerli olmasına hükmetti. Konkordato komiserlerinin görevleri de aynı şekilde sürdürülecek. Karar, İcra ve İflas Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca ilan edildi.

Karar, İcra ve İflas Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca ilan edildi.

gursut.jpg

EKONOMİK KRİZ NEDENİYLE KONKORDATO TALEBİNDE BULUNMUŞTU

Türkiye’nin önde gelen süt ve süt ürünleri üreticilerinden Gürsüt, yüksek enflasyon, artan girdi maliyetleri ve borç yükü nedeniyle yaşadığı finansal baskılar sonucunda konkordato talebinde bulunmuştu.

YAYGIN BİR DAĞITIM AĞINA SAHİPTİ

Gürsüt, yaklaşık 10 bin metrekarelik üretim tesisinde peynir ve süt ürünleri üreterek hem perakende hem de HORECA kanallarına yaygın bir dağıtım ağına sahipti. Şirketin sahibi Kosat Gürler ise Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Üyesi ve Tire Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı olarak tanınıyor.

MALİ YENİDEN YAPILANDIRMA SÜRECİ SÜRÜYOR

Mahkemenin uzatma kararı, Gürsüt’ün mali yeniden yapılandırma sürecini sürdürmeye devam edeceğini ortaya koyuyor. Şirketin konkordatodan çıkıp çıkamayacağı ise önümüzdeki altı ay içinde netlik kazanacak.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

