1887'de kurulan bira fabrikası iflas etti

Almanya'da Bavyera eyaletinin Yukarı Frankonya bölgesinde, 1887 yılından bu yana üretim yapan köklü bira fabrikası Leikeim, mali nedenlerden ötürü iflas başvurusunda bulundu.

Şirket tarafından yapılan duyuruda, son dönemde yaşanan satış ve ciro kaybı sebebiyle ciddi bir mali sıkıntıya girildiği bildirildi.

Şirket yöneticisi Andreas Leikeim, Almanya bira pazarında uzun süredir devam eden sorunlara dikkat çekerek; bira tüketimindeki gerileme, artan üretim maliyetleri ve Covid-19 pandemisinin ekonomik yansımalarının şirket üzerinde bir baskı oluşturduğunu dile getirdi.

100 KİŞİYİ İSTİHDAM EDİYOR

1887’den bu yana Altenkunstadt’taki merkezinde faaliyetlerini sürdüren, bağımsız bir aile şirketi Leikeim, bugün yaklaşık 100 kişiyi istihdam ediyor. Şirket yönetimi, iflas başvurusuna karşın üretimin ve günlük faaliyetlerin ise devam ettiğini açıkladı.

Yönetim, son yıllarda yaşanan krizi aşabilmek amacıyla çeşitli adımlar attıklarını belirterek; ihracat hacminin artırıldığını, alkolsüz ürünlere yönelik yatırımlar yapıldığını ve maliyetleri azaltmaya dönük önlemler alındığını ifade etti. Ancak yapılan girişimlerin yeterli olmadığı vurgulandı.

