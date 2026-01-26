1887'de kurulan bira fabrikası iflas etti

1887'de kurulan bira fabrikası iflas etti
Yayınlanma:
1887’de kurulan Alman bira fabrikası Leikeim, iflas başvurusunda bulundu. Yaklaşık 100 çalışanın bulunduğu fabrikada üretimin ise şimdilik devam edeceği açıklandı.

Almanya'da Bavyera eyaletinin Yukarı Frankonya bölgesinde, 1887 yılından bu yana üretim yapan köklü bira fabrikası Leikeim, mali nedenlerden ötürü iflas başvurusunda bulundu.

Şirket tarafından yapılan duyuruda, son dönemde yaşanan satış ve ciro kaybı sebebiyle ciddi bir mali sıkıntıya girildiği bildirildi.

Şirket yöneticisi Andreas Leikeim, Almanya bira pazarında uzun süredir devam eden sorunlara dikkat çekerek; bira tüketimindeki gerileme, artan üretim maliyetleri ve Covid-19 pandemisinin ekonomik yansımalarının şirket üzerinde bir baskı oluşturduğunu dile getirdi.

leikeim.webp

Turizm devi iflas etti: 260 otelinden 140’ı kapandıTurizm devi iflas etti

100 KİŞİYİ İSTİHDAM EDİYOR

1887’den bu yana Altenkunstadt’taki merkezinde faaliyetlerini sürdüren, bağımsız bir aile şirketi Leikeim, bugün yaklaşık 100 kişiyi istihdam ediyor. Şirket yönetimi, iflas başvurusuna karşın üretimin ve günlük faaliyetlerin ise devam ettiğini açıkladı.

Yönetim, son yıllarda yaşanan krizi aşabilmek amacıyla çeşitli adımlar attıklarını belirterek; ihracat hacminin artırıldığını, alkolsüz ürünlere yönelik yatırımlar yapıldığını ve maliyetleri azaltmaya dönük önlemler alındığını ifade etti. Ancak yapılan girişimlerin yeterli olmadığı vurgulandı.

40 yıllık oyuncak devi iflas etti40 yıllık oyuncak devi iflas etti

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Dünya vites yükseltti! 1 gün artık 24 saat değil
Dünya vites yükseltti!
1 gün artık 24 saat değil
Sadettin Saran'ın seçimde aday olmayacağını açıkladı
Çok kuvvetli sağanak geliyor: Bakanlık 9 ilde sarı kodlu alarm verdi
Çok kuvvetli sağanak geliyor: Bakanlık 9 ilde sarı kodlu alarm verdi
Meteoroloji açıkladı: Bu gece başlayacak 4 gün şakır şakır yağacak
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Meteoroloji tek tek saydı: Kuvvetli yağış, kar ve çığ tehlikesine karşı uyardı
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Ekonomi
Altın zirveden düştü: Bu 6 madene yatıran daha çok kazandı
Altın zirveden düştü: Bu 6 madene yatıran daha çok kazandı
10 günde ikiye katladı! Altın ve gümüş alanlara parmak ısırttı
10 günde ikiye katladı! Altın ve gümüş alanlara parmak ısırttı
Shein Türkiye'de satışları durdurma kararı aldı!
Shein Türkiye'de satışları durdurma kararı aldı!