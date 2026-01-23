Turizm devi iflas etti: 260 otelinden 140’ı kapandı

Avrupa’nın önde gelen beyaz etiketli otel işletmecilerinden Revo Hospitality Group, mali sıkıntılar nedeniyle iflas başvurusunda bulundu. HR Group olarak bilinen şirket, 16 Ocak 2026 itibarıyla Berlin Charlottenburg Yerel Mahkemesi’ne kendi yönetimi gözetiminde iflas başvurusu yaptı.

2008 yılında tek bir otelle sektöre giren grup, özellikle 2020 sonrası dönemde hızla büyüyerek Avrupa genelinde 260’tan fazla otele ulaşmıştı.

Hilton, Marriott, Accor, Wyndham ve IHG gibi dünya devlerinin franchise markalarıyla çalışan Revo Hospitality Group; Vagabond Club, Hyperion ve Aedenlife gibi kendi markalarını da portföyünde barındırıyordu.

NAKİT AKIŞI SORUNLARI VE İFLAS SÜRECİ

Grup, nakit akışı sorunlarını çözemeyince yaklaşık 140 bağlı şirketini kapsayan iflas süreci başlattı. Yönetim ise başvuruya rağmen otel operasyonlarının devam edeceğini açıkladı.

Almanya ve Avusturya’daki 125 otelin faaliyetlerine kesintisiz devam edeceği ve yaklaşık 5 bin 500 çalışanın istihdamının korunacağı bildirildi. Şirketten yapılan açıklamada, sürecin mahkeme gözetiminde yürütüleceği ve yeniden yapılandırma hedeflendiği belirtildi.

2025 CİRO HEDEFLERİ TUTTURULAMADI

Revo Hospitality Group, mali sıkıntıların sebebine dair bir öz eleştiri paylaştı. Şirket, agresif büyüme stratejisinin entegrasyon sürecinde sorunlar yarattığını, doluluk oranlarının beklentilerin gerisinde kaldığını ve 2025 yılı ciro hedeflerinin tutturulamadığını kabul etti.

Otel grubunun konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“REVO Hospitality Group'a bağlı yaklaşık 140 şirket, Charlottenburg Bölge Mahkemesi'nde kendi yönetimleri altında iflas başvurusunda bulundu. Almanya ve Avusturya'daki yaklaşık 125 otel, 5.500 çalışanıyla birlikte faaliyetlerine devam edecek. Süreç, mahkeme tarafından atanan yöneticiler tarafından denetlenecek. Ayrıca 'artan ücret maliyetlerini' ve 'asgari ücretlerdeki keskin artışı' da gerekçe gösterdiler. Bunun yanı sıra, 'kira, enerji ve gıda maliyetlerindeki artışın' 'işletmeyi olumsuz etkilediğini' belirttiler.

Açıklama şu şekilde sona erdi: