Turizm devi iflas etti: 260 otelinden 140’ı kapandı

Turizm devi iflas etti: 260 otelinden 140’ı kapandı
Yayınlanma:
Revo Hospitality Group, 12 Avrupa ülkesinde 146 şehirde faaliyet gösteren ve 260’tan fazla oteli yöneten şirket, agresif büyüme stratejisinin yol açtığı mali baskılar nedeniyle iflas başvurusunda bulunarak yeniden yapılandırma sürecine girdiğini duyurdu.

Avrupa’nın önde gelen beyaz etiketli otel işletmecilerinden Revo Hospitality Group, mali sıkıntılar nedeniyle iflas başvurusunda bulundu. HR Group olarak bilinen şirket, 16 Ocak 2026 itibarıyla Berlin Charlottenburg Yerel Mahkemesi’ne kendi yönetimi gözetiminde iflas başvurusu yaptı.

2008 yılında tek bir otelle sektöre giren grup, özellikle 2020 sonrası dönemde hızla büyüyerek Avrupa genelinde 260’tan fazla otele ulaşmıştı.

Hilton, Marriott, Accor, Wyndham ve IHG gibi dünya devlerinin franchise markalarıyla çalışan Revo Hospitality Group; Vagabond Club, Hyperion ve Aedenlife gibi kendi markalarını da portföyünde barındırıyordu.

NAKİT AKIŞI SORUNLARI VE İFLAS SÜRECİ

Grup, nakit akışı sorunlarını çözemeyince yaklaşık 140 bağlı şirketini kapsayan iflas süreci başlattı. Yönetim ise başvuruya rağmen otel operasyonlarının devam edeceğini açıkladı.

Almanya ve Avusturya’daki 125 otelin faaliyetlerine kesintisiz devam edeceği ve yaklaşık 5 bin 500 çalışanın istihdamının korunacağı bildirildi. Şirketten yapılan açıklamada, sürecin mahkeme gözetiminde yürütüleceği ve yeniden yapılandırma hedeflendiği belirtildi.

Dev otel işletmecisi iflas başvurusunda bulundu haberi - FinansinGündemi.com

40 yıllık oyuncak devi iflas etti40 yıllık oyuncak devi iflas etti

2025 CİRO HEDEFLERİ TUTTURULAMADI

Revo Hospitality Group, mali sıkıntıların sebebine dair bir öz eleştiri paylaştı. Şirket, agresif büyüme stratejisinin entegrasyon sürecinde sorunlar yarattığını, doluluk oranlarının beklentilerin gerisinde kaldığını ve 2025 yılı ciro hedeflerinin tutturulamadığını kabul etti.

Otel grubunun konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“REVO Hospitality Group'a bağlı yaklaşık 140 şirket, Charlottenburg Bölge Mahkemesi'nde kendi yönetimleri altında iflas başvurusunda bulundu. Almanya ve Avusturya'daki yaklaşık 125 otel, 5.500 çalışanıyla birlikte faaliyetlerine devam edecek. Süreç, mahkeme tarafından atanan yöneticiler tarafından denetlenecek. Ayrıca 'artan ücret maliyetlerini' ve 'asgari ücretlerdeki keskin artışı' da gerekçe gösterdiler. Bunun yanı sıra, 'kira, enerji ve gıda maliyetlerindeki artışın' 'işletmeyi olumsuz etkilediğini' belirttiler.

Açıklama şu şekilde sona erdi:

"Her şeyden önce, Revo Hospitality Grubu'nun son yıllardaki güçlü genişlemesi, mükerrer yapılara ve entegrasyon sorunlarına yol açtı."

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Cengiz'e hiçbir karar işlemiyor
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Altın talebinin patlama yapacağı fiyatı açıkladı
Kenya Havayolları, Türk Hava Yolları'ndan uçağını geri istiyor
Kenya Havayolları, Türk Hava Yolları'ndan uçağını geri istiyor
Emekliye nefes olacak: Hangi banka kaç lira veriyor?
Emekliye nefes olacak: Hangi banka kaç lira veriyor?
Köfteci Yusuf’a 510 lira, peki halka kaç lira? ESK’nın anlaşması ortaya çıktı
Ekonomi
50 yaşında emekli olmak mümkün! Sadece iki şartı var
50 yaşında emekli olmak mümkün! Sadece iki şartı var
Altın alacakları uyardı: İslam Memiş al-satçılar için kritik eşiği açıkladı
Altın alacakları uyardı: İslam Memiş al-satçılar için kritik eşiği açıkladı