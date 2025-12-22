Türkiye otomotivine 'Made in EU' freni

Türkiye ekonomisinin bel kemiği olan ve toplam ihracatın yüzde 17'sini tek başına sırtlayan otomotiv sektörü, en büyük pazarı olan Avrupa'dan gelen haberle sarsıldı. Avrupa Komisyonu'nun "daha temiz ve rekabetçi sanayi" hedefiyle açıkladığı yeni paketin merkezindeki "yerlilik" vurgusu, Türkiye için ciddi bir risk haritası oluşturdu.

OSD BAŞKANI EROLDU: "YOL AYRIMINA GİDİYORUZ"

Ürettiği her 100 araçtan 60'ını Avrupa Birliği ülkelerine satan Türk otomotivciler endişeli. Konunun vahametine dikkat çeken OSD Başkanı Cengiz Eroldu, Türkiye ile AB arasındaki yıllara dayanan ticari dostluğun tehlikede olduğunu vurguladı.

Uzmanlar uyarıyor: 2029 yılına kadar otomotivde yapay zeka balonu patlayacak

Eroldu şu kritik uyarıyı yaptı: "İhracatının yüzde 60’ından fazlasını Avrupa’ya yapan ve ülke ekonomimizin lokomotifi olarak nitelendirilen otomotiv sanayimiz, AB ile milyarlarca dolarlık bir yol ayrımına doğru ilerliyor."

28 OCAK 2026: KRİTİK EŞİK

Avrupa'nın planı, pazarın büyük kısmını oluşturan kurumsal araçlar ve filo yenilemeleri için verilecek teşvikleri sadece "Made in EU" damgası taşıyan araçlara yani "AB'de üretilen" modellere sağlamak. Eğer Türkiye bu tanımın dışında kalırsa, Türk fabrikalarında üretilen araçlar Avrupa pazarında rekabet şansını kaybedecek.

Alman otomotiv devinden rekor Noel ikramiyesi

Eroldu, 28 Ocak 2026 tarihinin bu tanım için bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Eğer Türkiye dışarıda bırakılırsa, Gümrük Birliği’nin sağladığı avantajlar ortadan kalkar ve bu yapı işlevini yitirir" dedi.

SADECE OTOMOTİV DEĞİL TÜM SANAYİ TEHLİKEDE

Tehlikenin sadece otomobille sınırlı kalmayacağı, "Made in EU" duvarının zamanla diğer sanayi kollarını da kapsayacağı belirtiliyor. Yatırım ortamının bozulmaması ve fabrikaların işleyebilmesi için Türkiye'nin de bu teşvik mekanizmasına dahil edilmesi "stratejik bir zorunluluk" olarak görülüyor.