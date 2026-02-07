Türkiye için fırsat! Altında yükseliş beklentisi

Jeopolitik krizlerin ve ekonomik belirsizliklerin sürdüğü 2026 yılında, altın piyasasındaki sert dalgalanmalar sektör temsilcileri tarafından "krizden ziyade bir fırsat" olarak nitelendiriliyor.

Altın Madencileri Derneği (AMD) Başkanı Hasan Yücel, kısa vadeli geri çekilmelerin normal olduğunu ancak uzun vadede ana yönün yukarı olduğunu ifade ederek Türkiye'nin üretim stratejisini yerli kaynaklara kaydırması gerektiğini belirtti.

ÜRETİM VE TÜKETİM ARASINDAKİ MAKAS AÇILIYOR

Küresel piyasalarda altın fiyatlarını destekleyen en temel unsurun yapısal bir arz-talep dengesizliği olduğu ifade ediliyor. AA'ya konuşan Yücel şu verileri paylaştı:

Küresel Üretim: Yıllık yaklaşık 3 bin 500 ton seviyesinde seyrediyor.

Küresel Talep: Geçen yıl ilk kez 5 bin ton sınırını aşarak tarihi bir rekor kırdı.

Merkez Bankaları: Jeopolitik riskler ve küresel sistem tartışmaları nedeniyle merkez bankalarının altın alımları yapısal bir eğilime dönüştü.

TÜRKİYE'NİN HEDEFİ: YILLIK 100 TON ÜRETİM

Türkiye'nin mevcut yıllık altın üretiminin yaklaşık 28 ton civarında olduğunu hatırlatan Yücel, ülkenin potansiyelinin bu rakamın çok üzerinde olduğunu vurguladı. Türkiye'nin test edilmiş altın kaynağının 6 bin 500 ton civarında olduğu, bu rakamın keşiflerle 10 bin tona kadar çıkabileceği öngörülüyor.

Stratejik Hedef: 5 yıl içinde sürdürülebilir şekilde yıllık 100 ton üretim seviyesine çıkmak.

Gerekli Yatırım: İzin süreçlerinin hızlanması ve finansmana erişimle birlikte 5-10 milyar dolarlık ilave yatırım.

Ekonomik Katkı: Yerli üretimin artmasıyla ithalata olan bağımlılığın azalması ve cari açık üzerindeki baskının hafifletilmesi.

BÖLGESEL MERKEZ OLMA POTANSİYELİ

Türkiye’nin sadece madencilikte değil, işleme ve ticaret alanında da güçlü bir altyapıya sahip olduğuna dikkat çekildi.

Güçlü rafineri ve kuyumculuk sektörü sayesinde Türkiye'nin, çevre ülkelerin altınını rafine eden ve ticaretini yöneten bölgesel bir "Altın Üssü" haline gelmesi stratejik bir hedef olarak korunuyor.

AMD Başkanı Hasan Yücel, üretimin artırılmasının önündeki en büyük engellerin uzun süren izin süreçleri ve yatırım ortamındaki belirsizlikler olduğunu belirterek, net bir karar mekanizmasıyla bu engellerin aşılabileceğini ifade etti.