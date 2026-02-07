Altındaki fırsatı gören aldı: Gümüş dipte şaşkına çevirdi

Küresel piyasalarda altın fiyatları, haftanın son işlem gününde toparlanarak haftalık bazda kazanca yöneldi. Perşembe günü yaşanan sert satışların ardından piyasaya giren alıcılar, altındaki kayıpların büyük bölümünü telafi etti. Gümüş fiyatında ise beklenen sıçrama haftanın son gününde yaşandı.

ALTINDAKİ FIRSATI GÖREN ALDI

Dolar endeksindeki sınırlı gerileme ve ABD ile İran arasında Umman’da yürütülen görüşmelere ilişkin belirsizlikler, güvenli liman talebini destekleyen başlıca unsurlar oldu. Bu gelişmelerle birlikte altın, haftayı yükselişle kapattı.

Ons altın, cuma günü 4 bin 961 dolar seviyesinden haftayı tamamladı. Böylece perşembe günü görülen yüzde 3,9’luk düşüşün ardından hızlı bir toparlanma yaşandı. Altın fiyatları haftalık bazda yaklaşık yüzde 2’lik artış kaydetti.

ABD dolar endeksinin yüzde 0,2 oranında gerilemesi, dolar cinsinden fiyatlanan altını yurt dışındaki yatırımcılar açısından daha cazip hale getirdi. Piyasalardaki bu hareket, altın tarafında alımların yeniden güç kazanmasına zemin hazırladı.

Kitco Metals kıdemli analisti Jim Wyckoff, altın piyasasında yükseliş beklentisi taşıyan yatırımcıların geri çekilmeyi bir “fırsat alımı” olarak değerlendirdiğini ifade etti. Ancak Wyckoff, mevcut toparlanmanın henüz güçlü bir ivmeye sahip olmadığını ve büyük bir jeopolitik tetikleyici olmadan yeni rekor seviyelerin zor göründüğünü de vurguladı.

Öte yandan İran Dışişleri yetkilileri, Umman’ın arabuluculuğunda ABD ile sürdürülen nükleer görüşmelerin “iyi bir başlangıç” yaptığını ve sürecin devam edeceğini açıkladı. Bu açıklamaların, Orta Doğu’da olası bir çatışma riskine yönelik endişeleri bir miktar azalttığı değerlendiriliyor. Buna karşın belirsizliklerin tamamen ortadan kalkmaması, altının güvenli liman özelliğini korumasını sağlıyor.

GÜMÜŞ DİPTE ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Gümüş tarafında ise haftanın son günü dikkat çekici hareketler yaşandı. Spot gümüş, yüzde 9,43’lük artışla ons başına 78 dolara yükseldi. Gün içinde 65 doların altını test eden gümüş, yaklaşık 1,5 ayın en düşük seviyesinden güçlü bir tepki verdi.

Ancak bu sert yükselişe rağmen gümüş, haftalık bazda yüzde 7,8’in üzerinde değer kaybederek haftayı düşüşle kapattı. Geçen hafta da benzer şekilde sert kayıplar yaşanmıştı.

Wyckoff, gümüşteki sert hareketlerin büyük ölçüde uzun pozisyon tarafındaki spekülatif işlemlerden kaynaklandığını belirtti. Altın ve gümüşte uzun süredir devam eden yükseliş döneminin ardından piyasaların tipik bir emtia düşüş evresine girmiş olabileceğine dikkat çekti.

Artan oynaklık karşısında piyasa otoriteleri de önlem aldı. CME Group, son iki hafta içinde üçüncü kez altın ve gümüş vadeli işlemlerinde teminat gerekliliklerini artırdı. Bu adımın, yüksek volatilitenin yarattığı riskleri sınırlamayı amaçladığı ifade edildi.