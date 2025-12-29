Türkiye Fırıncılar Federasyonu'ndan ekmek zammı açıklaması

Ekmeğe yeni yılda zam gelip gelmeyeceğine ilişkin Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı konuştu. Balcı, "2026 yılında 8'inci aya kadar ekmeğin kilogram fiyatı 75 TL üzerinde olmayacak. Zam yapmayı düşünmüyoruz" dedi

Asgari ücret ve emekli zamlarının konuşulduğu bugünlerde, temel gıda maddesi ekmek için fırıncılar cephesinden önemli bir açıklama geldi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, yaptığı açıklamada maliyet baskılarına rağmen halkın temel gıdaya erişimini korumayı hedeflediklerini belirtti.

2026 YILININ AĞUSTOS AYINA KADAR ZAM YOK

Federasyon Başkanı Balcı, yeni yılın ilk sekiz ayı için fiyat istikrarı sözü verdi. Balcı, fırıncı esnafının planlamasını bu doğrultuda yaptığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"2026 yılında 8’inci aya kadar ekmeğin kilogram fiyatı 75 TL üzerinde olmayacak. Zam yapmayı düşünmüyoruz."

EKMEĞİN KİLOGRAM FİYATI 75 TL SINIRINDA SABİTLENDİ

Yapılan bu açıklama, 2026 yılının Ağustos ayına kadar ekmek fiyatlarında herhangi bir artışın gündeme gelmeyeceğini tescillemiş oldu. Kilogram fiyatının 75 TL'yi geçmeyecek olması, standart gramajlı ekmeklerin satış fiyatlarının da mevcut seviyelerini koruyacağı anlamına geliyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

