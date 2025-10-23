Trump ve Şi açıklaması borsayı canlandırdı

ABD borsaları Perşembe günü, güçlü bilançoların ardından teknoloji hisselerinin öncülük ettiği alımlarla yükseldi. S&P 500 endeksi yüzde 0,58 artarak 6.738,44 puandan kapanırken, Dow Jones Sanayi Endeksi 144,20 puan (%0,31) artışla 46.734,61 seviyesinde günü tamamladı. Nasdaq Bileşik Endeksi ise %0,89 yükselerek 22.941,80 puana ulaştı.

Nvidia, Broadcom ve Amazon hisselerindeki yükseliş teknoloji sektörünü desteklerken, yapay zekâ alanında faaliyet gösteren Oracle hisselerinin yaklaşık %3 değer kazanması da piyasadaki iyimserliği güçlendirdi.

Endeksler, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt’in ABD Başkanı Donald Trump’ın gelecek Perşembe günü Güney Kore’de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşeceğini açıklamasının ardından seans içi en yüksek seviyelerini gördü. Bu gelişme, Çarşamba günü ABD-Çin ilişkilerine dair endişelerle baskı altında kalan hisselere yönelik güveni yeniden artırdı.

İki ülke arasındaki görüşmelere ilişkin haber akışıyla son dönemde yeniden artan ticaret gerilimine dair endişeler hafifledi.

Bilanço sezonu da yakından izlenirken, dün piyasa kapanışının ardından finansal sonuçlarını açıklayan elektrikli otomobil üreticisi Tesla, net karının bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37 azaldığını bildirdi. Gelirinin beklentileri aşmasına karşın karındaki düşüşle sabah saatlerinde gerileyen Tesla hisseleri, günü yüzde 2,3 yükselişle tamamlayarak kayıplarını telafi etti.

ABD'li teknoloji şirketi IBM'in hisseleri ise gelir ve karının üçüncü çeyrekte piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşmesine rağmen bulut yazılımı birimindeki büyümenin yavaşlamasıyla yüzde 0,9 geriledi.

Yıllık kar tahminlerini yükseltmeleri sonrası Honeywell'in hisseleri yüzde 6,8 ve American Airlines'ın hisseleri yüzde 5,6 değer kazandı.

Southwest Airlines'ın hisseleri ise finansal sonuçlarının beklentileri aşmasına karşın yüzde 6,3 düştü.

Telekomünikasyon şirketi T-Mobile'ın hisseleri de abone sayısının beklentileri aşmasına rağmen yüzde 3,3 düşüş kaydetti.

Analistler, bugün piyasa kapanışının ardından bilançosunu açıklayacak Intel’in finansal sonuçlarının da yakından izleneceğini belirtti.

Ayrıca, ABD yönetiminin Rusya'nın iki büyük petrol şirketi Rosneft ve Lukoil ile iştiraklerini yaptırım listesine almasının ardından petrol fiyatlarında yaşanan sıçramayla enerji hisselerinde yükseliş görüldü. ABD'li enerji şirketlerinden Chevron'un hisseleri yüzde 0,6 ve Exxon Mobil'in hisseleri yüzde 1,1 değer kazandı.

Trump yönetiminin kuantum bilgisayarı şirketlerinde hisse almaya yönelik görüşmeler yaptığına dair haberler üzerine de IonQ'nun hisseleri yüzde 7,1, D-Wave Quantum'un hisseleri yüzde 13,8, Rigetti Computing'in hisseleri yüzde 9,8 ve Quantum Computing'in hisseleri yüzde 7,2 yükseldi. Ancak ABD Ticaret Bakanlığı yetkilileri bu iddiayı yalanladı.

Öte yandan, ABD’de federal hükümetin kapalı kalmasının 23'üncü gününe girilirken, Cumhuriyetçiler ile Demokratlar bütçe konusunda hala uzlaşmaya varamadı.

ABD Senatosu'nda dün yapılan 12'nci oylamada da geçici bütçe tasarısı, kabul edilmesi için gereken 60 oya ulaşamadı.

Hükümetin kapalı olduğu süreçte çalışmaya devam eden asker ve diğer kritik federal çalışanlara maaş ödenmesini öngören Cumhuriyetçiler tarafından sunulan yasa tasarısı da Senato'dan geçmesi için gerekli desteği bulamadı.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek haftaki para politikası toplantısı öncesi ekonomiye dair daha fazla ipucu için yarın açıklanacak enflasyon verilerinin yatırımcıların odağında olduğunu belirtti.