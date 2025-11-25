Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Akana Deniz Teknolojileri isimli şirket ürettikleri can salı ve acil durum gıdasını dünyanın dört bir yanına satıyor.

ÜRETİMİ 2 GÜN SÜRÜYOR

Şirket sahibi Uğur Şahintürk özellikle ani gemi batma durumlarında kendiliğinden açılarak denizde şişen can salının gemilerde hayati önemi olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"Bir can salının üretimi yaklaşık 2 gün sürüyor. En önemli özelliklerinden biri de gemi filikaları yetersiz kaldığında ikinci bir kurtarma aracı olarak devreye girmesi. Batmakta olan bir gemide mürettebat düşünmeye vakit bulamadan can salı kendiliğinden açılıyor ve personel ile birlikte diğer yolcular kurtuluyor."

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINA SATILIYOR

Fabrikanın yüzde 75'inin kadın çalışanlardan oluştuğunu belirten Şahintürk, can salının içinde bulunan ilk yardım seti, acil durum gidası ve suyun da tamamen Trabzon'da üretildiğini ifade eden Şahintürk Haber Denizde'ye şöyle konuştu:

"Şu anda 7-8 ülkeye ihracat yapıyoruz. Aynı zamanda acil durum gidası ve acil durum suyu da ihraç ediyoruz. Üretim yapmak ülkemizde zor, fakat spesifik işler yapmak gerçekten çok zor. Bizim için en önemlisi de bunu Türkiye Cumhuriyeti'nde sadece bizim yapmış olmamız. Aynı zamanda acil durum gidası, acil durum suyu ve can salını tek çatı altında üreten dünyada tek firmayız."

"DEVLETİN BİZE DESTEK OLMASINI İSTİYORUZ"

"Biz burada üretim yapıyoruz ve önemli bir şey yapıyoruz" diyen Şahintürk, "Devletin üst kademe yetkililerinin burayı gelip görmelerini, bize destek olmalarını istiyoruz. Devlet büyüklerimizin bu tür spesifik işlere çok büyük önem göstermesi gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.