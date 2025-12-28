Tekstil kan kaybediyor: 300 bin kişi işsiz kaldı!

Türkiye’nin stratejik üretim alanlarından biri olan tekstil ve hazır giyim sektöründeki sorunlar, 2025 yılında daha da derinleşti.

Mevcut ekonomi politikaları, yüksek enflasyon, artan üretim maliyetleri sektörde kayıplara neden olurken yaşanan daralma, işsizlik rakamlarına da yansıdı.

Konuya ilişkin konuşan Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş, konkordatolar, firma kapanışları ve yurt dışına kayan yatırımlar nedeniyle sektörün 2025 yılında ayakta kalmaya çalıştığını söyledi.

Sektör için 2025 yılının "daralma" yılı olduğunu belirten Sertbaş, “Sektör ayakta ama tutunmaya çalışıyor. Daralma yılı oldu. Tasfiyeler var, Türkiye geneline baktığımızda ise gerçekten tasfiyeler, konkordatolar, kapatanlar var. Türkiye’den kaçanlar var. O daha can yakıcı bir olay. Ama yine de her şeye rağmen, bütün bu yaşadıklarımıza rağmen şu anda yüzde 7’lik bir eksikle gidiyoruz. İhracat bazında konuşuyorum. Bu ortamda yüzde 7 eksiği başarı gibi görüyorum. Sene sonunda da böyle kapatacağız gibi duruyor” diye konuştu.

“EKONOMİK KONJONKTÜRÜN ONLARA VERDİĞİ KÖTÜ BİR YOL VARDIR”

Sektörde yıl içinde yaşanan iflas ve konkordato ilanlarının ekonominin kötü gidişatı nedenli olduğunu ifade eden Sertbaş, şunları söyledi:

“Değişik bir ekonomik konjonktür yaşıyoruz. Daha önce görmediğimiz, kitaplarda yazmayan bir ekonomik dönem var. Enflasyon belimizi büktü. Senelerce düşük enflasyonla yaşamaya alışmış bir ülke olarak, birden bire enflasyonun fırlaması bütün dengeleri altüst etti. Özellikle girdilerinin çoğunu Türkiye’den tedarik eden, istihdam deposu olan bizim gibi sektörlerde bu çok daha etkili oldu. Kimse için ’kendi hatasıdır’ diyemiyorum konkordatoların, iflaslarda İlla ki ekonomik konjonktürün onlara verdiği kötü bir yol vardır. Hata yapan firma zaten iyi ekonomik şartlarda da ayakta kalamaz. Tamamen ortam gereği, ekonominin gidişatı gereği insanlar konkordato ilan etmek zorunda kalıyor, olmadı iflas ediyor. Ya da bu işte geleceği görmeyip fabrikasını kapatan arkadaşlarımız da var.”

“İSTİHDAM KAYBI VAR”

Konkordato ilan eden ve iflas eden firmalara ilişkin net verinin olmadığını aktaran Serbaş, işsizlik rakamlarına dikkati çekerek, “300 firma deniyor ama bunların sağlam bir veriye dayandığını düşünmüyorum. Ama işçilik rakamlarına baktığımızda 300 bine yakın bir istihdam kaybı var. Bu da 2022’den bu yana süregelen kapanışları, iflasları zaten gösteriyor” değerlendirmesini yaptı.

“2026 ZOR GEÇECEK HEPİMİZ İÇİN”