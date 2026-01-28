Tatil Sepeti resmen satıldı: KAP'a bildirildi

Tera Yatırım Teknoloji Holding, online seyahat platformu Tatil Sepeti'nin satın alma işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi açıklamaya göre, platformun bağlı olduğu DLT Turizm ve Ticaret A.Ş.’nin hisselerinin tamamı Tera Yatırım bünyesine geçti.

SATIN ALMA BEDELİ 70 MİLYON EURO

Tera Yatırım Teknoloji Holding tarafından yapılan açıklamada, satın alma bedelinin 70 milyon Euro olduğu ifade edildi.

Tera Turizm ve Ticaret A.Ş. ile satıcı taraflar arasında Pay Alım Satım Sözleşmesi, 17 Kasım 2025 tarihinde imzalandı.

SÜREÇ 14 EKİM’DE BAŞLAMIŞTI

Şirketin büyüme stratejileri ve yatırım portföyünü çeşitlendirme hedefleri doğrultusunda başlatılan süreç, 14 Ekim 2025 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması ile görüşmelere başlandığı kamuoyuna duyurulmuştu.

İmzalanan sözleşme ile birlikte, Tatil Sepeti’nin yüzde 100'ü Tera Yatırım’a devredilmiş oldu.