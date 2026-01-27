Amerikan devi iflas etti ve kapandı: Hangi ürünler piyasadan çekiliyor?

Yayınlanma:
İflas eden otomotiv yedek parça ve aksesuar devi, bu markaları ayakta tutamadığı için, bir değil, üç farklı marka Amerikan pazarından çekiliyor.

Geçtiğimiz Eylül kötüleşen aşılmaz mali zorlukları gerekçe göstererek iflasını açıklayan, otomotiv yedek parça sektörünün devlerinden First Brands'ten bahsediyoruz.

First Brands, hem ABD'de hem de Avrupa'da parça ve aksesuar sektöründe en tanınmış isimlerden bazılarının arkasında yer almasıyla bilinen geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Bunlar arasında Fram filtreleri, Raybestos frenleri, Anco ve Trico silecekleri ve aynı sektörde Michelin markasının kullanımı yer almaktadır.

ptoxeysi-3.jpg

Ayrıca Philips ampulleri, Cardone yeniden üretilmiş parçaları, Strong-Arm kaput ve bagaj amortisörleri, Westfalia çekme bölümü ve Centric, Carlson ve International Brake Industries fren markalarına da sahiptir. Liste Bargman, Bulldog, Draw-Tite, Fulton, Reese, Tekonsha, Wesbar, Airtex, Autolite, Carter, Luberfiner, Hopkins ve Petroclear gibi markalarla devam ediyor.

﻿Son yıllarda, özellikle 2019'dan beri, şirketin stratejisi, satın almalar ve borçlanma yoluyla finanse edilen yeni sermaye ile sürekli olarak genişlemek olmuştur. Ancak, bu iddialı planların, özellikle Covid-19 pandemisinin piyasa verilerini değiştirdiği, talebi azalttığı ve işletme maliyetlerini artırdığı bir dönemde, sürdürülebilir olmadığı ortaya çıkmıştır.

ptoxeysi-1.jpg

Bu durum, First Brands'in borçlarını ödeyememesine yol açarken, Reuters'ın aktardığı verilere göre şirket, 10 milyar doları aşan yükümlülüklerine karşılık 1 milyar dolardan fazla varlık beyan etti.

Bugün First Brands, portföyünde bulunan ve biri neredeyse bir asırlık olan üç markasını kapatmak zorunda kaldı . Bunlar Autolite (buji üretimi), Cardone (bileşen ve yedek parça üretimi ve yenilemesi) ve Brake Parts (fren sistemleri üretimi) markaları olup, faaliyetlerini kalıcı olarak durduruyor ve First Brands'in alacaklılarının eline geçebilir.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

