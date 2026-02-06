Tarihin en pahalı Olimpiyat oyunları başladı

Dünya genelindeki enflasyon ve emtia savaşları, olimpiyat ruhuna bile "etiket" yapıştırdı. Paris 2024 Olimpiyatları'ndan sadece 1,5 yıl sonra madalya değerlerinin iki katına çıktı.

ALTIN MADALYA PARİS'İ İKİYE KATLADI

FactSet verilerine göre, son iki yılda emtia piyasalarında yaşanan patlama madalya maliyetlerini uçurdu.

CME teminat oranlarını yükseltti: Gümüş ve altın sahipleri tedirgin!

Altın Madalya

Paris 2024’teki değerinin iki katından fazlasına ulaşarak 2 bin 300 dolara çıktı.

Gümüş Madalya

İki yıl öncesine göre üç kat değerlenerek 1.400 dolar (yaklaşık 47 bin TL) seviyesine yükseldi.

Bronz Madalya

Bakırdan üretilen bu madalyaların maddi değeri ise sadece 5,6 dolar (yaklaşık 190 TL) seviyesinde kaldı.

MADALYANIN İÇİNDE NE VAR?

Sporcuların kazandığı altın madalyalar, sanılanın aksine tamamen altından oluşmuyor. Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) belirlediği standartlara göre madalyaların bileşimi şöyle:

Ağırlık: 506 gram.

İçerik: Sadece 6 gramı saf altın, geri kalan büyük bir kısmı ise gümüşten oluşuyor.

Altın ve gümüş için 33 ekonomistin tahmini belli oldu: 2026'ya hazır olun!

Saf altından yapılan son madalyalar 1912 Stockholm Olimpiyatları'nda verilmişti. O gün 20 doların altında olan o madalyalar, bugün müzayedelerde 26 bin dolara alıcı buluyor.

GELECEK OLİMPİYATLAR DAHA DA PAHALI OLABİLİR

CNBC-e'nin haberine göre, uzmanlar, gümüş ve altın fiyatlarındaki yukarı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda, 2028 Yaz Olimpiyatları’nın maliyet açısından İtalya'daki Kış Oyunları'nı bile gölgede bırakabileceğini öngörüyor.

Emtia fiyatlarındaki her %10'luk artış, organizasyon komiteleri için milyonlarca dolarlık ek madalya maliyeti anlamına geliyor.