Tarihin en pahalı Olimpiyat oyunları başladı

Tarihin en pahalı Olimpiyat oyunları başladı
Yayınlanma:
İtalya’da bugün start alan Kış Olimpiyat Oyunları, sadece sporun değil finansın da zirvesine sahne oluyor. Küresel piyasalarda altın ve gümüş fiyatlarında yaşanan tarihi ralli, sporcuların boynuna takılacak madalyaların maddi değerini rekor seviyeye taşıdı. İşte rekor artışlar...

Dünya genelindeki enflasyon ve emtia savaşları, olimpiyat ruhuna bile "etiket" yapıştırdı. Paris 2024 Olimpiyatları'ndan sadece 1,5 yıl sonra madalya değerlerinin iki katına çıktı.

ALTIN MADALYA PARİS'İ İKİYE KATLADI

2024/08/09/olimpiyat-oyunlari-1.jpg

FactSet verilerine göre, son iki yılda emtia piyasalarında yaşanan patlama madalya maliyetlerini uçurdu.

CME teminat oranlarını yükseltti: Gümüş ve altın sahipleri tedirgin!CME teminat oranlarını yükseltti: Gümüş ve altın sahipleri tedirgin!

Altın Madalya

Paris 2024’teki değerinin iki katından fazlasına ulaşarak 2 bin 300 dolara çıktı.

Gümüş Madalya

İki yıl öncesine göre üç kat değerlenerek 1.400 dolar (yaklaşık 47 bin TL) seviyesine yükseldi.

Bronz Madalya

Bakırdan üretilen bu madalyaların maddi değeri ise sadece 5,6 dolar (yaklaşık 190 TL) seviyesinde kaldı.

MADALYANIN İÇİNDE NE VAR?

olimpiyat-madalyasi-2.jpg

Sporcuların kazandığı altın madalyalar, sanılanın aksine tamamen altından oluşmuyor. Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) belirlediği standartlara göre madalyaların bileşimi şöyle:

Ağırlık: 506 gram.

İçerik: Sadece 6 gramı saf altın, geri kalan büyük bir kısmı ise gümüşten oluşuyor.

Altın ve gümüş için 33 ekonomistin tahmini belli oldu: 2026'ya hazır olun!Altın ve gümüş için 33 ekonomistin tahmini belli oldu: 2026'ya hazır olun!

Saf altından yapılan son madalyalar 1912 Stockholm Olimpiyatları'nda verilmişti. O gün 20 doların altında olan o madalyalar, bugün müzayedelerde 26 bin dolara alıcı buluyor.

GELECEK OLİMPİYATLAR DAHA DA PAHALI OLABİLİR

CNBC-e'nin haberine göre, uzmanlar, gümüş ve altın fiyatlarındaki yukarı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda, 2028 Yaz Olimpiyatları’nın maliyet açısından İtalya'daki Kış Oyunları'nı bile gölgede bırakabileceğini öngörüyor.

Emtia fiyatlarındaki her %10'luk artış, organizasyon komiteleri için milyonlarca dolarlık ek madalya maliyeti anlamına geliyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Koca başkentte ne otomobil çalıştı ne motosiklet: Hepsi kontak kapattı
Hepsi kontak kapattı
Koca başkentte ne otomobil çalıştı ne motosiklet
Kışlık çorap muhabbeti: Emekliliğin tadı sıcacık ayaklarla çıkar
Ruslar ve Almanlar Antalya'ya akın etti
Ruslar ve Almanlar Antalya'ya akın etti
İstanbul'dan 9 saatte deprem bölgesine giden TIR şoförü konuştu: Kadranı peçeteyle kapattım
Dünyanın dev bankası gümüş beklentisini açıkladı
Dünyanın dev bankası gümüş beklentisini açıkladı
Herkes altına kitlendi, ne yapsa tutunamadı
Herkes altına kitlendi
Ne yapsa tutunamadı
Meteoroloji alarm verdi: 20 ili listeye aldı
‘Bir şeyiniz yok’ dediler, bizi gönderdiler
Ünlü milyarder Fenerbahçe'ye savaş açtı: Süper Lig devine başkan olmayı reddetti
Süper Lig devine başkan olmayı reddetti
Ünlü milyarder Fenerbahçe'ye savaş açtı
Çin otomotivinde BYD tahtını kaybetti: Ocak ayı satışlarında yeni bir üretici zirvede!
Ocak ayı satışlarında yeni bir üretici zirvede!
Çin otomotivinde BYD tahtını kaybetti
Ekonomi
Toplu taşımaya zam geldi: TOK-KART'lı tarife açıklandı
Toplu taşımaya zam geldi: TOK-KART'lı tarife açıklandı
İslam Memiş "Gümüşten kaçının' dedi, 2026'nın şampiyonunu açıkladı!
İslam Memiş "Gümüşten kaçının' dedi, 2026'nın şampiyonunu açıkladı!