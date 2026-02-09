İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) başkanlık seçimlerinde tarihi bir değişim yaşandı. Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen olaylı genel kurulda, iki dönemdir başkanlık görevini yürüten Eyüp Aksu koltuğa veda etti.

İstanbul taksicilik sektörünün geleceğini belirleyen seçimli genel kurulda, değişim sesleri sandığa yansıdı. Mevcut başkan Eyüp Aksu'nun yanı sıra İsmet Dalcı ve Davut Hanoğlu’nun yarıştığı seçimde, delegeler tercihini İsmet Dalcı’dan yana kullandı. Seçimin en dikkat çekici detaylarından biri ise, Eyüp Aksu yönetiminin faaliyetlerinin genel kurul üyeleri tarafından onaylanmaması ve yönetimin ibra edilmemesi oldu.

YENİ BAŞKANIN ÖNCELİĞİ: PLAKA DEĞERLERİ

Seçimi kazanan İsmet Dalcı, kampanya süreci boyunca taksi plakalarının enflasyon karşısında eriyen değerine vurgu yapmıştı. Dalcı’nın yeni dönemdeki temel vaatleri ve sektördeki mevcut durum şu şekilde öne çıkıyor:

Değer Artışı Hedefi: Dalcı, yeni dönemde taksi plakalarının itibarını ve piyasa değerini artırmaya yönelik somut adımlar atacağını savunuyor.

Güncel Piyasa Durumu: İstanbul’da taksi plakası fiyatlarının vergiler düşüldüğünde 9-10 milyon TL seviyelerinde olduğu belirtiliyor.

Kiralama Piyasası: Sektörde yasal olmayan plaka kiralamalarının aylık yaklaşık 60 bin TL civarında seyrettiği ifade ediliyor.

SEKTÖRDE YENİ BİR SAYFA

Eyüp Aksu döneminin kapanması, İstanbul’daki taksi sorunu ve belediye ile olan ilişkiler açısından da yeni bir dönemin habercisi olarak değerlendiriliyor.

Yaklaşık 20 bin esnafı temsil eden İTEO'nun (İstanbul Taksiciler Esnaf Odası) yeni yönetimi, hem plaka sahiplerinin ekonomik haklarını koruma hem de taksi hizmet kalitesini artırma baskısı altında görev yapacak.