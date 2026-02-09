Takside Eyüp Aksu dönemi resmen bitti: Yeni başkan belli oldu

Takside Eyüp Aksu dönemi resmen bitti: Yeni başkan belli oldu
Yayınlanma:
İstanbul'daki 20 bin taksi plakası sahibini yakından ilgilendiren Taksiciler Odası başkanlık seçimlerinde tarihi bir değişim yaşandı. Genel kurulda, iki dönemdir başkanlık görevini yürüten Eyüp Aksu üyelerden ibra alamayarak seçimi kaybetti. Yarışı kazanan İsmet Dalcı, İstanbul taksicilerinin yeni başkanı oldu.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) başkanlık seçimlerinde tarihi bir değişim yaşandı. Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen olaylı genel kurulda, iki dönemdir başkanlık görevini yürüten Eyüp Aksu koltuğa veda etti.

Taksiciler İstanbul'da eylem yaptıTaksiciler İstanbul'da eylem yaptı

İstanbul taksicilik sektörünün geleceğini belirleyen seçimli genel kurulda, değişim sesleri sandığa yansıdı. Mevcut başkan Eyüp Aksu'nun yanı sıra İsmet Dalcı ve Davut Hanoğlu’nun yarıştığı seçimde, delegeler tercihini İsmet Dalcı’dan yana kullandı. Seçimin en dikkat çekici detaylarından biri ise, Eyüp Aksu yönetiminin faaliyetlerinin genel kurul üyeleri tarafından onaylanmaması ve yönetimin ibra edilmemesi oldu.

YENİ BAŞKANIN ÖNCELİĞİ: PLAKA DEĞERLERİ

ismet-dalci.jpg

Seçimi kazanan İsmet Dalcı, kampanya süreci boyunca taksi plakalarının enflasyon karşısında eriyen değerine vurgu yapmıştı. Dalcı’nın yeni dönemdeki temel vaatleri ve sektördeki mevcut durum şu şekilde öne çıkıyor:

Değer Artışı Hedefi: Dalcı, yeni dönemde taksi plakalarının itibarını ve piyasa değerini artırmaya yönelik somut adımlar atacağını savunuyor.

Güncel Piyasa Durumu: İstanbul’da taksi plakası fiyatlarının vergiler düşüldüğünde 9-10 milyon TL seviyelerinde olduğu belirtiliyor.

Kiralama Piyasası: Sektörde yasal olmayan plaka kiralamalarının aylık yaklaşık 60 bin TL civarında seyrettiği ifade ediliyor.

SEKTÖRDE YENİ BİR SAYFA

2021/01/01/yenikapi-taksi.png

Eyüp Aksu döneminin kapanması, İstanbul’daki taksi sorunu ve belediye ile olan ilişkiler açısından da yeni bir dönemin habercisi olarak değerlendiriliyor.

Taksiciler 18 saatlik greve gitti!Taksiciler 18 saatlik greve gitti!

Yaklaşık 20 bin esnafı temsil eden İTEO'nun (İstanbul Taksiciler Esnaf Odası) yeni yönetimi, hem plaka sahiplerinin ekonomik haklarını koruma hem de taksi hizmet kalitesini artırma baskısı altında görev yapacak.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Altında yeni hafta hızlı başladı: 7 bin TL eşiği testte!
Altın kritik eşiği aştı
Eskişehirspor'un sponsoru dünya devinin tamamını satın aldı
Eskişehirspor'un sponsoru dünya devinin tamamını satın aldı
Mesut Özarslan kimdir?
Mesut Özarslan kimdir?
James Bond filmine sahne olan köprünün yıkımına başlandı
Adana'daki James Bond Köprüsü yıkılıyor
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına geliyor
Meteoroloji tarih verdi
Fırtına geliyor
Günde 500 tondan fazla topluyorlar! Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Günde 500 tondan fazla topluyorlar
Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Pazarın üçte biri onların: Orta sınıf SUV araçlarda en ucuz 10 model
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Ruslar bu minibüsü üretmeyi planlıyor
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Çikolata devi iflas yolunda: 44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
Çikolata devi iflas yolunda
TFF bahis oynayan ismi Galatasaray maçına atadı
Ekonomi
TÜİK açıkladı: Türkiye nüfusu belli oldu
TÜİK açıkladı: Türkiye nüfusu belli oldu
Altın ve gümüş yine yükselişe geçti! Uzman isim hafta boyunca olacakları açıkladı
Altın ve gümüş yine yükselişe geçti! Uzman isim hafta boyunca olacakları açıkladı